به گزارش ایلنا به نقل از وزارت دادگستری، عسکر جلالیان رییس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری گفت: با توجه به فقدان موافقت‌نامه لازم‌الاجرا میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان در خصوص تبادل زندانیان، با پیگیری‌های دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری و نمایندگی کشورمان در تفلیس و همچنین امور بین‌الملل قوه‌قضائیه، ۴ نفر از ایرانیان محبوس در گرجستان به کشورمان منتقل شدند.

جلالیان گفت: این افراد که به علت جرایم مرتبط با مواد مخدر در گرجستان بازداشت و به حبس محکوم شده بودند، برای گذران باقیمانده دوران محکومیت خود به ایران منتقل شدند.

