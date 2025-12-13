خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری:

۴ ایرانی محبوس در زندان‌های گرجستان به ایران منتقل شدند

۴ ایرانی محبوس در زندان‌های گرجستان به ایران منتقل شدند
کد خبر : 1726618
لینک کوتاه کپی شد.

رییس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری از انتقال ۴ ایرانی محبوس در گرجستان به کشورمان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت دادگستری، عسکر جلالیان رییس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری گفت: با توجه به فقدان موافقت‌نامه لازم‌الاجرا میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان در خصوص تبادل زندانیان، با پیگیری‌های دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری و نمایندگی کشورمان در تفلیس و همچنین امور بین‌الملل قوه‌قضائیه، ۴ نفر از ایرانیان محبوس در گرجستان به کشورمان منتقل شدند.

جلالیان گفت: این افراد که به علت جرایم مرتبط با مواد مخدر در گرجستان بازداشت و به حبس محکوم شده بودند، برای گذران باقیمانده دوران محکومیت خود به ایران منتقل شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری