رئیس مجلس اتیوپی وارد تهران شد

رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی دقایقی قبل با استقبال رسمی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اتیوپی، وارد تهران شد.

به گزارش ایلنا، «تاگسه چافو» رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی بامداد امروز (شنبه، ۲۲ آذر ماه) وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی منوچهر متکی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اتیوپی و ابوالفضل عمویی دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل قرار گرفت.

رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی و هیأت همراه در چارچوب دیپلماسی پارلمانی و با هدف تسهیل و ارتقا روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین دو کشور در تهران با دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و نشست دوجانبه خواهند داشت.

دیدار و گفت‌و‌گو با مسعود پزشکیان رئیس جمهور و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان نیز از جمله رویداد‌های مهم سفر رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی در تهران خواهد بود.

شایان ذکر است؛  آقای قالیباف رئیس قوه مقننه نیز دی ماه سال گذشته به دعوت تاگسه چافو، رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی و در چارچوب دیپلماسی پارلمانی و تقویت نقش آفرینی مجلس در حوزه سیاست خارجی، تسهیل و ارتقا روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین دو کشور به آدیس آبابا سفر کرد.

 اتیوپی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین کشور‌های مستقل آفریقا و میزبان سازمان‌های مهم قاره‌ای، از جایگاه ویژه‌ای در سیاست و اقتصاد آفریقا برخوردار بوده و با توجه به جمعیت قابل‌توجه، رشد اقتصادی پایدار، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی از جمله گروه بریکس و نقش فعال در مسائل قاره‌ای، یکی از کشور‌های مهم و تأثیرگذار در آفریقا محسوب می‌شود.

ثبت نام آلپاری