این گزارش حاکی است در جریان بی نظمی و رفتار خارج از قائده و قانون گروهی در حاشیه مراسم ختم در مشهد فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران با ضربه چاقو زخمی شدند. نیروی انتظامی با حضور و دعوت حاضرین به آرامش تلاش داشت که حواشی ایجاد شده را مدیریت کند لکن متأسفانه فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران، با حمله تعدادی از افراد با سلاح سرد مجروح شدند که این اقدام منجر به بازداشت تعدادی از شرکت کننده‌ها و مسببین شد.

پس از بروز رفتار غیرقانونی که عده‌ای از افراد با سابقه‌های محکومیت امنیتی نیز در آن دخیل بودند، تعدادی دستگیر شدند. مسیر قانونی لازم در خصوص افرادی که مرتکب اقدامات مجرمانه شدند توسط مراجع امنیتی انتظامی و دستگاه قضایی دنبال خواهد شد.