بازداشت موقت چند فعال سیاسی در مشهد

به گزارش ایلنا، فرماندار مشهد گفت: طبق هماهنگی‌ های انجام‌ شده با شورای تأمین شهرستان، قرار بود این افراد در مراسم ترحیم مرحوم خسرو علی‌ کردی در یکی از مساجد مشهد حضور یابند و مراسم در فضایی آرام برگزار شود اما شماری از حاضران پس از پایان مراسم با طرح شعارهای هنجارشکنانه موجب اخلال در نظم عمومی شدند.