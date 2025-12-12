خبرگزاری کار ایران
بازداشت موقت چند فعال سیاسی در مشهد

کد خبر : 1726557
تعدادی از فعالان سیاسی از جمله نرگس محمدی به طور موقت در مشهد بازداشت شدند.

به گزارش ایلنا، فرماندار مشهد گفت: طبق هماهنگی‌ های انجام‌ شده با شورای تأمین شهرستان، قرار بود این افراد در مراسم ترحیم مرحوم خسرو علی‌ کردی در یکی از مساجد مشهد حضور یابند و مراسم در فضایی آرام برگزار شود اما شماری از حاضران پس از پایان مراسم با طرح شعارهای هنجارشکنانه موجب اخلال در نظم عمومی شدند.

سیدحسن حسینی افزود: «با هدف پیشگیری از تقابل و حفظ امنیت، دادستانی مشهد دستور بازداشت موقت برخی افراد را صادر کرد. این اقدام بیشتر جنبه حفاظتی برای خود بازداشت‌شدگان دارد تا از درگیری یا برخورد بین گروه‌ های مختلف جلوگیری شود.»

فرماندار مشهد تأکید کرد که بررسی موضوع ادامه دارد و تصمیم‌ گیری نهایی در اختیار دادستانی مشهد خواهد بود.

