پزشکیان:
در جریان سفر به قزاقستان و ترکمنستان دستاوردهای سازندهای در پیشبرد سیاست تقویت همسایگی داشتیم
رئیس جمهور در تشریح نتایج سفر خود به قزاقستان و ترکمنستان گفت: در نتیجه دیدارهای انجام شده و رایزنیهای صورت گرفته در این سفرها، نتایج مثبتی در پیشبرد سیاست اصولی جمهوری اسلامی در زمینه تقویت و بهبود سیاست همسایگی حاصل شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه جمعه 21 آذر 1404، در بازگشت از سفر به قزاقستان و ترکمنستان، با مثبت و سازنده توصیف کردن دستاوردهای این سفر اظهار داشت: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران تقویت و بهبود روابط با همسایگان است و در این سفر نیز در همه زمینههای ممکن برای همکاری با سران قزاقستان و ترکمنستان رایزنی کردیم و توافقات بسیار خوبی داشتیم.
رئیسجمهور با اشاره به امضای 14 سند همکاری با قزاقستان افزود: در قزاقستان در بسیاری از زمینههای لازم برای توسعه همکاریهای فیمابین به تفاهمات خوبی رسیدیم. جمعی از فعالان اقتصادی ایرانی نیز در این سفر همراه ما بودند که در رایزنی با طرفهای خود، توافقات خوبی کسب کردند.
پزشکیان با بیان اینکه در زمینه همکاریهای فرهنگی و بهداشتی نیز روند رایزنیها بسیار خوب پیش رفت، تصریح کرد: در جریان سفر به قزاقستان همچنین از دانشگاه و یکی از بیمارستانهای پیشرفتهای که در آستانه ساخته شده نیز بازدید و گفتوگوهای مفیدی در زمینه تعاملات پزشکی و بایوتکنولوژی و پزشکی دیجیتال داشتیم.
رئیس جمهور با اشاره مجدد به 14 سند همکاری امضا شده میان ایران و قزاقستان، این اسناد را به نفع دو کشور و همه کشورهای منطقه برشمرد و گفت: در مجموع در این سفر تعاملات و توافقات بسیار سازندهای با طرف قزاقستانی داشتیم.
پزشکیان در ادامه با اشاره به سفر به ترکمنستان به منظور شرکت در اجلاس بینالمللی صلح و اعتماد با حضور سران برخی کشورهای دیگر خاطرنشان کرد: در بدو ورود به ترکمنستان، با رهبر ملی این کشور دیدار داشتیم و توافقات قبلی دو کشور را مرور کردیم و به نتایج خوبی رسیدیم. در ادامه نیز با رئیس جمهور ترکمنستان دیدار و توافقات سازندهای داشتیم.
رئیس جمهور در توضیح دیگر دیدارهای خود در حاشیه این اجلاس اظهار داشت: در دیدار با رئیس جمهور روسیه، گفتگوی مفصلی درباره توافقات گذشته و اجرای توافق راهبردی دو کشور و اقدامات لازم برای تسریع در اجرای آن داشتیم.
پزشکیان همچنین به دیدار با سران پاکستان، عراق، میانمار و گفتوگوهای کوتاه در حاشیه اجلاس با روسای جمهور ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان اشاره و تصریح کرد: در جریان اینگونه سفرها فرصتهایی برای دیدارهای دیپلماتیک پیش میآید که در وضعیت عادی باید برای آنها دهها سفر انجام شود. در نهایت باید خدمت مردم عرض کنم که در این سفر نتایج خوبی در زمینه تقویت روابط همسایگی حاصل شد.