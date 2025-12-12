خبرگزاری کار ایران
نتایج آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش اعلام شد

نتایج آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش اعلام شد
کد خبر : 1726529
معاون نیروی انسانی ارتش از اعلام نتایج آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار محمد پورکلهر گفت: نتایج آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از طریق وبگاه گزینش آجا به آدرس https://gozinesh.aja.ir/ اعلام شد.

معاون نیروی انسانی ارتش افزود: داوطلبان می‌توانند با استفاده از کد ملی و شماره داوطلبی خود ضمن اطلاع از وضعیت قبولی، از مدارک مورد نیاز برای انجام پذیرش و تاریخ مراجعه خود جهت فرایند گزینش مطلع شوند.

فرایند گزینش داوطلبان از ۲۵ آذر سال جاری آغاز و تا ۱۵ بهمن ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
