نتایج آزمون ورودی دانشگاههای افسری ارتش اعلام شد
معاون نیروی انسانی ارتش از اعلام نتایج آزمون ورودی دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، امیر دریادار محمد پورکلهر گفت: نتایج آزمون ورودی دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از طریق وبگاه گزینش آجا به آدرس https://gozinesh.aja.ir/ اعلام شد.
معاون نیروی انسانی ارتش افزود: داوطلبان میتوانند با استفاده از کد ملی و شماره داوطلبی خود ضمن اطلاع از وضعیت قبولی، از مدارک مورد نیاز برای انجام پذیرش و تاریخ مراجعه خود جهت فرایند گزینش مطلع شوند.
فرایند گزینش داوطلبان از ۲۵ آذر سال جاری آغاز و تا ۱۵ بهمن ادامه خواهد داشت.