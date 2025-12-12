سپاه و بسیج باید پیشتاز فرزندآوری باشند
نماینده ولیفقیه در سپاه، تحدید نسل را یکی از توطئههای دشمن و یک اشتباه راهبردی دانست و گفت: سپاه و بسیج باید پیشتاز فرزندآوری باشند.
به گزارش ایلنا، «سومین رویداد روز جمعیت سپاه» با حضور حجتالاسلام و المسلمین عبدالله حاجصادقی (نماینده ولی فقیه در سپاه)، سردار سرتیپ پاسدار سید حجتالله قریشی (معاون هماهنگکننده سپاه)، سردار صابری مقدم (دبیر قرارگاه جوانی جمعیت سپاه) و خانوادههای معظم شهدا در تهران برگزار شد.
این مراسم که به صورت ویدئوکنفرانس برای تمام قرارگاههای سپاههای استانی و ردههای سپاه در سراسر کشور نیز پخش میشد، به بررسی عملکرد، تبیین راهبردها و تقدیر از فعالان حوزه جوانی جمعیت اختصاص داشت.
حجتالاسلام حاجصادقی در این مراسم با تبریک ولادت حضرت زهرا (س)، صبر خانوادههای شهدا را جهادی بزرگ توصیف کرد و گفت: شهید به فرموده قرآن از لحظه شهادت، جشنش شروع میشود، اما آنکه باید پس از او صبر کند، مقاومت کند و این راه را با قدرت ادامه دهد، خانواده شهداست. زینبها هستند، امام زینالعابدینها هستند. این صبر، از آن جهاد کمتر نیست.
وی با اشاره به اینکه تحدید نسل یکی از توطئههای دشمن و یک اشتباه استراتژیک است، تصریح کرد: آمدند به ما گفتند فرزند کمتر، زندگی راحتتر اما خودشان در غرب با دو برابر نرخ مسلمانها دارند فرزند میآورند.
نماینده ولیفقیه در سپاه در پایان افزود: همانطوری که بهترین و پیشتاز همه حرکتهای جهادی، سپاه پاسداران و بسیج بوده، امیدواریم در این عرصه هم سپاه و بسیج پیشتاز باشند.