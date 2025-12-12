پزشکیان دقایقی قبل به تهران بازگشت

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان سفر رسمی به قزاقستان، علاوه بر دیدار و گفت‌وگوی دوجانبه با رئیس جمهور این کشور و امضا و تبادل 14 سند همکاری، در دانشگاه پزشکی نظربایف قزاقستان و همایش تجاری ایران و قزاقستان نیز سخنرانی کرد.

دکتر پزشکیان در سفر به ترکمنستان نیز ضمن سخنرانی در اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد و تشریح و تبیین مواضع کشورمان در خصوص تحولات بین‌المللی، با سران روسیه، ترکمنستان، میانمار، عراق و پاکستان به صورت دوجانبه دیدار و گفت‌وگو کرد.