پس از انجام سفر رسمی به قزاقستان و ترکمنستان؛
پزشکیان دقایقی قبل به تهران بازگشت
رئیس جمهور پس از انجام سفر رسمی به قزاقستان و ترکمنستان دقایقی قبل به تهران بازگشت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان سفر رسمی به قزاقستان، علاوه بر دیدار و گفتوگوی دوجانبه با رئیس جمهور این کشور و امضا و تبادل 14 سند همکاری، در دانشگاه پزشکی نظربایف قزاقستان و همایش تجاری ایران و قزاقستان نیز سخنرانی کرد.
دکتر پزشکیان در سفر به ترکمنستان نیز ضمن سخنرانی در اجلاس بینالمللی صلح و اعتماد و تشریح و تبیین مواضع کشورمان در خصوص تحولات بینالمللی، با سران روسیه، ترکمنستان، میانمار، عراق و پاکستان به صورت دوجانبه دیدار و گفتوگو کرد.