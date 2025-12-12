به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران و شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان در حاشیه اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد در ترکمنستان، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار دو طرف آخرین وضعیت روابط دوجانبه را بررسی و بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک و سرعت‌بخشی به اجرای توافقات موجود تأکید کردند.

در جریان این گفت‌و‌گو، مقامات عالی دو کشور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران و پاکستان در حوزه‌های حمل‌ونقل، ترانزیت و توسعه زیرساخت‌های مرزی، بر پیگیری عملی توافقاتی که در سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به اسلام‌آباد نهایی شده بود، تأکید کردند.

دو طرف همچنین توسعه مسیر‌های ارتباطی، تسهیل رفت‌وآمد تجاری و ارتقای همکاری‌های اقتصادی را از پیش‌نیاز‌های مهم گسترش روابط دانستند.

در این دیدار، مسائل منطقه‌ای و اهمیت هماهنگی بیشتر در چارچوب ابتکار‌های مشترک نیز مورد توجه قرار گرفت.

رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان با تأکید بر اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مرزی، گسترش تعاملات در حوزه‌های انرژی، تجارت، امنیت مرزی، توسعه بازارچه‌های مرزی و افزایش پیوند‌های مردمی را برای ارتقای ثبات و رفاه منطقه ضروری ارزیابی کردند.

دو طرف ابراز امیدواری کردند روند اجرای توافقات دوجانبه با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود و روابط دو کشور در مسیر رو به رشد فعلی تقویت شود.