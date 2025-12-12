تاکید سران ایران و پاکستان بر تقویت همکاریهای دوجانبه
رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان در دیدار یکدیگر، با اشاره به ظرفیتهای گسترده دو کشور در حوزههای حملونقل، ترانزیت و توسعه زیرساختهای مرزی، بر پیگیری عملی توافقاتی که در سفر اخیر رئیسجمهور ایران به اسلامآباد نهایی شده بود، تأکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیسجمهور اسلامی ایران و شهباز شریف نخستوزیر پاکستان در حاشیه اجلاس بینالمللی صلح و اعتماد در ترکمنستان، دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار دو طرف آخرین وضعیت روابط دوجانبه را بررسی و بر ضرورت تقویت همکاریهای مشترک و سرعتبخشی به اجرای توافقات موجود تأکید کردند.
در جریان این گفتوگو، مقامات عالی دو کشور با اشاره به ظرفیتهای گسترده ایران و پاکستان در حوزههای حملونقل، ترانزیت و توسعه زیرساختهای مرزی، بر پیگیری عملی توافقاتی که در سفر اخیر رئیسجمهور ایران به اسلامآباد نهایی شده بود، تأکید کردند.
دو طرف همچنین توسعه مسیرهای ارتباطی، تسهیل رفتوآمد تجاری و ارتقای همکاریهای اقتصادی را از پیشنیازهای مهم گسترش روابط دانستند.
در این دیدار، مسائل منطقهای و اهمیت هماهنگی بیشتر در چارچوب ابتکارهای مشترک نیز مورد توجه قرار گرفت.
رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان با تأکید بر اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مرزی، گسترش تعاملات در حوزههای انرژی، تجارت، امنیت مرزی، توسعه بازارچههای مرزی و افزایش پیوندهای مردمی را برای ارتقای ثبات و رفاه منطقه ضروری ارزیابی کردند.
دو طرف ابراز امیدواری کردند روند اجرای توافقات دوجانبه با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود و روابط دو کشور در مسیر رو به رشد فعلی تقویت شود.