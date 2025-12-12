خبرگزاری کار ایران
آیت‌الله اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه قم:

باید از سبک زندگی سالم، خانواده‌محور و مبتنی بر عفاف حمایت شود

کد خبر : 1726461
امام جمعه قم با اشاره به این‌که مسئله عفاف و حجاب یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویتی ایران اسلامی است، تأکید کرد: سبک زندگی سالم، خانواده‌محور و مبتنی بر عفاف باید مورد حمایت قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند هم در برابر آسیب‌های سازمان‌یافته بایستند و هم مشوق جریان‌های فعال در تقویت این الگو باشند و همه اقشار جامعه باید پیام‌آور روابط صحیح خانوادگی و سبک زیست متعادل باشند.

به گزارش ایلنا آیت‌الله اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه قم با تبریک سالروز میلاد حضرت زهرا (س)، میلاد بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و فرا رسیدن هفته زن و خانواده، گفت: نگاه اسلام به ساختار زن، مرد و نهاد خانواده یک نظریه مستحکم، قابل دفاع و برخوردار از پشتوانه معرفتی و تاریخی است که بر خلاف الگوهای رایج غربی، مصالح فردی و اجتماعی را در کنار هم می‌بیند. 

وی افزود: آنچه رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند، ضرورت تبیین و پاسداری از این الگوی مترقی است که به باور ایشان، باید در برابر دیدگاه‌های نادرست غربی با منطق و استدلال مورد دفاع قرار گیرد. 

امام جمعه قم با اشاره به تلاش‌های مختلف برای تخریب مبانی خانواده اسلامی، اظهار داشت: امروز با امواج فشار فرهنگی و رسانه‌ای روبه‌رو هستیم، موج‌هایی که گاه ریشه در آشفتگی‌های اخلاقی دارد و گاه به شکل طراحی‌شده از سوی دشمن بروز می‌کند. 

وی تأکید کرد: در اندیشه اسلامی، الگوی زن از سیره حضرت فاطمه (س) الهام می‌گیرد، که معنویت، معرفت، ایثار و نقش‌آفرینی اجتماعی را توأمان در خود دارد و بر همین اساس می‌تواند چراغ راه زن مسلمان در عرصه خانواده و جامعه باشد. 

آیت‌الله اعرافی ادامه داد: مصالح خانواده در اسلام با نگاهی جامع تعریف شده است که نه تنها جایگاه زن و مرد، بلکه نیازهای فرزندان و منافع جامعه را نیز در کنار زمان حال و آینده می‌سنجد. 

وی تصریح کرد: بی‌توجهی تمدن غرب به این توازن، امروز خود را در بحران‌های تربیتی، اخلاقی و روانی آشکار کرده است، بحران‌هایی که نتیجه دهه‌ها رهاشدگی جنسی و فروپاشی بنیان خانواده در غرب است. 

خطیب جمعه قم در فراز دیگری از سخنان خود، هفته پژوهش را گرامی داشت و نقش تحقیق، نوآوری و حضور مؤثر نخبگان را از ارکان اقتدار ملی دانست. 

وی خاطرنشان کرد: ارتقای علمی کشور سرمایه‌ای بزرگ است و نباید اجازه داد مهاجرت یا بی‌مهری به نخبگان، این سرمایه را تضعیف کند. 

آیت‌الله اعرافی بر ضرورت توجه به پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و بدنه جوان و نخبه کشور تأکید کرد و گفت: توانمندی علمی و پژوهشی، حتی در حوزه امنیت و دفاع کشور نیز نقش بنیادین دارد. 

وی همچنین پیوند حوزه و دانشگاه را یکی از مؤلفه‌های اساسی پیشرفت کشور برشمرد و گفت: وحدت این دو نهاد علمی، ضامن سعادت جامعه است و باید به صورت مستمر تقویت شود. 

امام جمعه قم در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، آن را ادامه تحلیل‌های خطا در واشنگتن و تل‌آویو دانست و گفت: تصور این‌که فشارها موجب ضعف جریان مقاومت یا تزلزل اراده ملت‌های مستقل شود، توهمی آشکار است. 

وی تصریح کرد: ملت ایران، به‌رغم همه مشکلات، همچون روزهای دشوار دفاع مقدس آماده و استوار است و در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نخواهد کرد. 

وی خاطرنشان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی باید بدانند که پرونده سیاه آن‌ها در قبال ملت‌ها سنگین‌تر از گذشته شده و ایران اسلامی امروز قوی‌تر و مجهزتر از قبل در صحنه حضور دارد.

 

