خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در حاشیه اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد صورت گرفت؛

دیدار روسای جمهور ایران و روسیه

دیدار روسای جمهور ایران و روسیه
کد خبر : 1726416
لینک کوتاه کپی شد.

روسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان، با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ایران و روسیه، ظهر امروز جمعه 21 آذر 1404، در حاشیه اجلاس بین‌المللی "صلح و اعتماد" که در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان در حال برگزاری است، با یکدیگر دیدار و مهمترین مسائل مورد علاقه دو طرف را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری