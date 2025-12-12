دیدار روسای جمهور ایران و روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ایران و روسیه، ظهر امروز جمعه 21 آذر 1404، در حاشیه اجلاس بین‌المللی "صلح و اعتماد" که در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان در حال برگزاری است، با یکدیگر دیدار و مهمترین مسائل مورد علاقه دو طرف را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.