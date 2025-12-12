مهمترین شرط استحکام خانواده، رعایت عفت و پاکدامنی است
خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: خانواده یک نهاد فطری و سلول اصلی جامعه است و مهمترین شرط استحکام آن، رعایت عفت و پاکدامنی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری در خطبههای نماز جمعه تهران با تبریک میلاد فرخنده حضرت زهرا (س)، روز زن و روز مادر گفت: یاد حضرت زهرا (س) برای جامعه ما و دوستداران آن حضرت الهامبخش ارزشهای والای انسانی است. در کنار فضیلتهای فاطمی، موضوع حیاتی اصالت خانواده و نقش همسری و مادری و نقشآفرینی خانواده در تحقق آرمانهای بزرگ الهی اهمیت ویژهای دارد. وقتی به حضرت زهرا (س) که محور خاندان پیامبر (ص) است نگاه میکنیم، مسئله خانواده حرف اول را میزند.
وی ادامه داد: خانواده یک موضوع عادی نیست، بلکه حیاتی است. آنچه باعث قوام و قوت خانواده و حرکت جامعه به سوی آرمانهای بزرگ میشود، زیست عفیفانه است که مبنای پیشرفت فرد و جامعه است. خانواده یک نهاد فطری و سلول اصلی جامعه است و مهمترین شرط استحکام آن، رعایت عفت و پاکدامنی است. عفت اعتماد، وفاداری و حفظ مودت در خانواده و نسل سالم را تضمین میکند. شیطان با ترویج بیعفتی و هرزگی درصدد آسیب به مهمترین سلول جامعه انسانی یعنی خانواده است. گسترش بیعفتی باعث کاهش ازدواج، افزایش طلاق و کاهش فرزندآوری میشود.
حاجعلیاکبری گفت: میل به ازدواج در پرتو محیطی سرشار از عفت، از یک نیاز صرف غریزی به یک فطرت خواهان کمال تبدیل میشود و افق روشنی پیش روی جوانان قرار میدهد. اگر جامعه گرفتار هیجانات کاذب باشد و مناسبات بر اساس عفاف تنظیم نشده باشد، انتخاب برای ازدواج آرام و عاقلانه نخواهد بود و تحت تأثیر هیجانات جنسی صورت میگیرد.
خطیب نماز جمعه تصریح کرد: وقتی هرزگی در جامعه گسترش یابد، تمایل به ازدواج کاهش مییابد، زیرا نیازهای طبیعی و فطری جوانان در روابط آزاد و نامناسب پاسخ داده میشود و دیگر نیازی به تعهد و ازدواج باقی نمیماند. در چنین شرایطی اگر افراد به ازدواج روی آورند، انتخابشان از سر هیجانات خواهد بود، نه عقلانیت.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: تا قبل از ازدواج، همه افراد باید با روابط پاکیزه و مراقبت از خویشتن، از حریم ایمان و عفت اجتماعی محافظت کنند. در کنار این، حاکمیت اسلامی و جامعه وظیفه دارند زمینه ازدواج جوانان را فراهم و تسهیل کنند تا این امر الهی در سن مناسب انجام شود.
حاجعلیاکبری، باتاکید براینکه امنیت در خانواده یکی از اصلیترین دستاوردهای زیست عفیفانه است، گفت: وقتی خانواده شکل میگیرد، رعایت عفت و پاکدامنی در محیط خانواده باعث تثبیت و تحکیم آن و ایجاد محیطی امن میشود. اگر عفت آسیب ببیند، چه در محیط اجتماعی و چه میان زن و شوهر، امنیت خانواده نیز آسیب میبیند و آن عشق مقدس از میان خواهد رفت. رعایت عفاف بهعنوان زیرساخت تحکیم خانواده و حفاظت از مودت میان زن و شوهر اهمیت دارد. زن و شوهر همانند لباس یکدیگر هستند و در برابر تهدیدات شیاطین از هم محافظت میکنند. در محیطهایی که عفت از بین رفته، خانواده نیز متزلزل میشود.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با اشاره به افزایش آمار طلاق در جامعه اظهار کرد: از وقتی که این ویروس خطرناک در جامعه ما نفوذ کرده، شاهد افزایش طلاق هستیم. یکی از اصلیترین علتهای افزایش طلاق، عدم رعایت قاعده زیست عفیفانه است.امیدواریم بتوانیم از رکن خانواده در برابر ترویج بی عفتی و هرزگی صیانت کنیم.
علیاکبری با تاکید بر اهمیت توجه به مقوله شکوفایی و تعالی خانواده گفت: امیدواریم بتوانیم از رکن خانواده در برابر ترویج بی عفتی و هرزگی صیانت کنیم.
امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم نماز جمعه تهران گفت: شکر و تقوای عملی در درست مصرف کردن و صرفهجویی است؛ شکر خدای متعال که باران را نازل کرد و انشاءالله این نعمت را برای ما تثبیت کند تا جامعه ما همچنان شاهد بارش باران لطف و برف رحمت الهی باشد.
وی با اشاره به بیانات رهبر اتقلاب در جمع مداحان اهل بیت(ع) گفت: رهبر حکیم وضعیت صفآرایی جبهه شیطان در برابر جبهه الهی و اسلامی، جنود شیطان در برابر جنودالرحمان را مطرح کردند. رهبر انقلاب درباره این پرسش که «آیا جنگ میشود یا نمیشود؟» فرمودند که برخی به این مسئله دامن میزنند. البته دشمنان ما در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه چنان سیلی خوردند و چنان کتکی از فرزندان اسلام و فرزندان امیرالمؤمنین(ع) خوردند که حالا حالاها باید خودشان را جمع کنند.
خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: حضرت آقا فرمودند که جنگ هست و جنگ را ببینم، این جنگ، جنگ سخت نیست و انشاءالله که نخواهد شد. البته مسئولان نظامی و امنیتی هر روز آمادهتر میشوند و این مسئله محفوظ است اما میدان اصلی جنگ جای دیگری است؛ میدانی که از قبل هم وجود داشته و اکنون شدت بیشتری یافته و آن هم جنگ شناختی، جنگ ادراکی و جنگ نرم است.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب فرمودند که صفآرایی را ببینید؛ در مرکز آن آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند و همچنین برخی کشورهای اروپایی و در پیرامون آنان شیطانکها یک صفآرایی جدی و سراسری شکل گرفته است. آنها دو هدف کوتاهمدت و بلندمدت دارند. هدف کوتاهمدتشان تولید آشوب ذهنی در جامعه و هدف بلندمدتشان استحاله هویتی است.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: رهبر انقلاب فرمودند مسئله، مسئله تصرف ذهنها و تصرف اندیشهها و قلبهاست و برای آن هم با همه امکانات و سازوکارهایشان وارد میدان شدهاند. رهبر انقلاب فرمودند این صفآرایی و جبهه دشمن را مشاهده کنید. جامعه مومنان باید در برابر این جبهه آرایی دشمن صف آرایی متناسب داشته باشد. وقتی جبهه شیطان در صدد تولید آشوب ذهنی در جامعه و استحاله هویتی و نفوذ به ذهنها و باورهاست، باید صفآرایی امت شکل بگیرد. جنگ اصلی اکنون همینجاست و نباید اشتباه کنیم. اتفاقاً دشمن میخواهد ما اشتباه کنیم، چراکه اگر خطا کنیم، زمینه برای اقدامات بعدی اظ فراهم میشود. مسئله، مسئله آشوب ذهنی است.
حاج علیاکبری توضیح داد: دشمن در این حوزه برای برای عموم جامعه، نخبگان و مسئولان نسخه شیطانی دارد.برای عموم جامعه میخواهد حالتی از سرگشتگی و حیرت تحلیلی ایجاد کند و جنگ روایتی راه بیندازد که احساس پیروزی در جامعه کاهش یافته و بهتدریج جایش به احساس شکست دهد. دشمن به دنبال ایجاد اخلال در امنیت روانی جامعه است و افزایش شایعهپذیری است. در اینجا عموم مردم باید مراقبت کنند و حواسشان به توطئه دشمن باشد. ما در نبرد ۱۲ روزه پیروز قطعی میدان بودیم و بری. این را دائماً روایت کرد؛ آنهم روایتی هنرمندانه. باید مراقب امنیت روانی خود و جامعه و در برابر طراحیهای مسموم شیاطین باشیم و مراقب شایعات، اختلافافکنیها و دو قطبیسازیها باشیم. شیطان
خطیب نماز جمعه تهران گفت: شیطان میخواهد نخبگان گرفتار فلج تحلیلی شوند و نتوانند موقعیت را درست تحلیل کنند. دشمن با آلودگی اطلاعاتی و روایتهای نامعتبر، میخواهد عناصر اثرگذار بر افکار عمومی و نخبگان را تحت تأثیر قرار دهد و آنان را به جان یکدیگر بیندازد. بهگونهای که توجه نداشته باشند چه مسئولیت بزرگ و تاریخی بر دوش دارند.
وی ادامه داد: نمونههایش را هم میبینیم همچون افتادن به مسائل حاشیهای، نزاعهای بیخاصیت، طرح موضوعاتی که هیچ ضرورت و کارکردی در فضای افکار عمومی ندارد؛نخبگان جامعه، صاحبان تریبون، رسانهداران و قلمداران باید بسیار مراقب باشند که قلم و زبانشان در اختیار شیطان قرار نگیرد.
امام جمعه موقت تهران باید بیان اینکه دشمن برای مسئولان و مدیران نسخه دارد، گفت: نسخه دشمن برای مسئولان است که آنها را گرفتار خطای محاسباتی کند؛ آنان را بترساند، مرعوب سازد، گرفتار حاشیه ها کرده و به جان یکدیگر بیندازد. حالی اینکه تمام مدیران کشور باید فقط به خدمت به مردم فکر کرده و گرهگشایی کنند و مشکلات مردم را حل کنند.
وی تاکید کرد: مسئولان کشور نباید به هیچ چیز جز خدمت بیندیشند و باید متمرکز، یکپارچه و متحد، همراه با نگاه امام مسلمین، در برابر جبهه شیطان صفآرایی کنند و عزت جامعه اسلامی را در بالاترین سطح حفظ و حراست نمایند. این انتظار بحق از مسئولان و مدیران در همه بخشها وجود دارد.
خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: جبهه شبطان در کوتاهمدت، تمام امکانات خود را برای تولید آشوب ذهن به میدان آورده است و همه باید هوشیار باشیم. طراحی اصلی دشمن برای استحاله هویتی نسل جوان است که باید مراقبت کنیم؛ رهبر انقلاب فرمودند که جامعه ما در مجموع در حال پیشرفت است و به لطف خدای متعال به سمت قلهها حرکت میکند و زاید این حرکت را دید؛ جامعه ما به فضل پروردگار بهویژه جوانان عزیز، از سرمایههای بسیار بزرگ برخوردار است.