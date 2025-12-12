دستور عارف برای رسیدگی فوری به مصدومان سانحه اتوبوس در استان فارس

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در پی سانحه روی‌ داده برای یک دستگاه اتوبوس مسافری در محور کوار ـ شیراز که موجب مصدومیت چند تن از مسافران شد، در گفت‌و‌گوهای تلفنی جداگانه با استاندار فارس و رئیس جمعیت هلال احمر، دستورهای لازم را برای رسیدگی فوری به وضع مصدومان، صادر کرد.

حسینعلی امیری استاندار فارس و پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر نیز در این گفت‌و‌گوهای تلفنی، گزارشی از آخرین ابعاد این سانحه، اعزام آسیب‌دیدگان به مراکز درمانی و روند امدادرسانی و درمان آنان، به معاون اول رئیس‌ جمهور ارائه کردند.

محمد رضا عارف همچنین تأکید کرد: پس از بررسی علل این سانحه، با مقصران احتمالی در صورت هرگونه کوتاهی برخورد قانونی شود.