دستور عارف برای رسیدگی فوری به مصدومان سانحه اتوبوس در استان فارس
معاون اول رئیس جمهور در گفتوگوهای تلفنی جداگانه با استاندار فارس و رئیس جمعیت هلال احمر، برای رسیدگی فوری به وضع مصدومان سانحه انحراف یک دستگاه اتوبوس مسافری در این استان دستور داد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در پی سانحه روی داده برای یک دستگاه اتوبوس مسافری در محور کوار ـ شیراز که موجب مصدومیت چند تن از مسافران شد، در گفتوگوهای تلفنی جداگانه با استاندار فارس و رئیس جمعیت هلال احمر، دستورهای لازم را برای رسیدگی فوری به وضع مصدومان، صادر کرد.
حسینعلی امیری استاندار فارس و پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر نیز در این گفتوگوهای تلفنی، گزارشی از آخرین ابعاد این سانحه، اعزام آسیبدیدگان به مراکز درمانی و روند امدادرسانی و درمان آنان، به معاون اول رئیس جمهور ارائه کردند.
محمد رضا عارف همچنین تأکید کرد: پس از بررسی علل این سانحه، با مقصران احتمالی در صورت هرگونه کوتاهی برخورد قانونی شود.