آزمون اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا با حضور بیش از ۱۱۴ هزار داوطلب برگزار شد

به گزارش ایلنا، حسن عبدلیان‌پور از برگزاری آزمون اخذ پروانه وکالت سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این آزمون امروز جمعه ۲۱ آذرماه با حضور ۱۱۴ هزار و ۴۷۹ داوطلب در سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۵۹ هزار و ۵۵۴ نفر خانم و ۵۴ هزار و ۹۲۵ نفر آقا بودند که در ۳۱ استان، ۳۹ شهر و در مجموع ۵۸ حوزه اصلی و ۲۱۷ حوزه فرعی با یکدیگر رقابت کردند.

عبدلیان پور درباره روند پذیرش داوطلبان تصریح کرد: بر اساس معیار‌های اعلام شده، داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شدگان برای طی مراحل بعدی به مرکز معرفی خواهند شد.

عبدلیان‌پور در ادامه به موضوع امنیت این آزمون اشاره کرد و گفت: برگزاری و اجرای آزمون، مطابق قانون بر عهده سازمان سنجش است. مرکز وکلای قوه قضاییه نیز در راستای انجام وظایف قانونی خود، در هماهنگی کامل با نهاد حفاظت قوه قضاییه و حراست سازمان سنجش، از ماه‌ها قبل همکاری گسترده‌ای در این زمینه انجام داده است.

وی درباره کیفیت و محتوای سوالات نیز توضیح داد: تمامی تلاش معطوف به رعایت عدالت اجتماعی و حفظ حقوق عامه داوطلبان بوده است. بر این اساس، در طراحی سوالات بر استانداردسازی، روزآمدی، کاربردی بودن با محوریت قوانین تاکید و از هرگونه اعمال سلیقه شخصی پرهیز شده است.

رئیس مرکز وکلا در پایان زمان اعلام نتایج را نیز اعلام کرد و گفت: مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج اولیه این آزمون ۴۰ روز کاری پس از تاریخ برگزاری، از طریق درگاه الکترونیکی این سازمان قابل استعلام خواهد بود.