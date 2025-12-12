خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آزمون اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا با حضور بیش از ۱۱۴ هزار داوطلب برگزار شد

آزمون اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا با حضور بیش از ۱۱۴ هزار داوطلب برگزار شد
کد خبر : 1726376
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه از برگزاری آزمون اخذ پروانه وکالت سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این آزمون امروز جمعه با حضور ۱۱۴ هزار و ۴۷۹ داوطلب در کشور برگزار شد.

به گزارش ایلنا، حسن عبدلیان‌پور از برگزاری آزمون اخذ پروانه وکالت سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این آزمون امروز جمعه ۲۱ آذرماه با حضور ۱۱۴ هزار و ۴۷۹ داوطلب در سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۵۹ هزار و ۵۵۴ نفر خانم و ۵۴ هزار و ۹۲۵ نفر آقا بودند که در ۳۱ استان، ۳۹ شهر و در مجموع ۵۸ حوزه اصلی و ۲۱۷ حوزه فرعی با یکدیگر رقابت کردند.

عبدلیان پور درباره روند پذیرش داوطلبان تصریح کرد: بر اساس معیار‌های اعلام شده، داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شدگان برای طی مراحل بعدی به مرکز معرفی خواهند شد.

عبدلیان‌پور در ادامه به موضوع امنیت این آزمون اشاره کرد و گفت: برگزاری و اجرای آزمون، مطابق قانون بر عهده سازمان سنجش است. مرکز وکلای قوه قضاییه نیز در راستای انجام وظایف قانونی خود، در هماهنگی کامل با نهاد حفاظت قوه قضاییه و حراست سازمان سنجش، از ماه‌ها قبل همکاری گسترده‌ای در این زمینه انجام داده است.

وی درباره کیفیت و محتوای سوالات نیز توضیح داد: تمامی تلاش معطوف به رعایت عدالت اجتماعی و حفظ حقوق عامه داوطلبان بوده است. بر این اساس، در طراحی سوالات بر استانداردسازی، روزآمدی، کاربردی بودن با محوریت قوانین تاکید و از هرگونه اعمال سلیقه شخصی پرهیز شده است.

رئیس مرکز وکلا در پایان زمان اعلام نتایج را نیز اعلام کرد و گفت: مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج اولیه این آزمون ۴۰ روز کاری پس از تاریخ برگزاری، از طریق درگاه الکترونیکی این سازمان قابل استعلام خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری