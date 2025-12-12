طی پیامی صورت گرفت
تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت مادر نماینده شیراز و زرقان
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مادر روحالله نجابت، نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت والده روحالله نجابت، نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است.
بسماللهالرحمنالرحیم
إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
جناب آقای دکتر روحالله نجابت، نماینده محترم مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
درگذشت والده مکرمهتان، حاجیه خانم ذکری، موجب تأثر و تأسف شد. تقارن این مصیبت با ایام منتسب به حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها که یادآور جایگاه والا و نورانی مادران باایمان است، اندوه این فقدان را دوچندان میسازد.
اینجانب این ضایعه را به جنابعالی، خانواده محترم و خاندان معزز نجابت تسلیت عرض کرده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای شما و بازماندگان ارجمند صبر و اجر مسئلت میکنم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی.