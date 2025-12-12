خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طی پیامی صورت گرفت

تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت مادر نماینده شیراز و زرقان

تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت مادر نماینده شیراز و زرقان
کد خبر : 1726354
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مادر روح‌الله نجابت، نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت والده روح‌الله نجابت، نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است.

 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

جناب آقای دکتر روح‌الله نجابت، نماینده محترم مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی

درگذشت والده مکرمه‌تان، حاجیه خانم ذکری، موجب تأثر و تأسف شد. تقارن این مصیبت با ایام منتسب به حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها که یادآور جایگاه والا و نورانی مادران باایمان است، اندوه این فقدان را دوچندان می‌سازد.

اینجانب این ضایعه را به جنابعالی، خانواده محترم و خاندان معزز نجابت تسلیت عرض کرده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای شما و بازماندگان ارجمند صبر و اجر مسئلت می‌کنم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری