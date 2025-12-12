تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت مادر نماینده شیراز و زرقان

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

جناب آقای دکتر روح‌الله نجابت، نماینده محترم مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی

درگذشت والده مکرمه‌تان، حاجیه خانم ذکری، موجب تأثر و تأسف شد. تقارن این مصیبت با ایام منتسب به حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها که یادآور جایگاه والا و نورانی مادران باایمان است، اندوه این فقدان را دوچندان می‌سازد.

اینجانب این ضایعه را به جنابعالی، خانواده محترم و خاندان معزز نجابت تسلیت عرض کرده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای شما و بازماندگان ارجمند صبر و اجر مسئلت می‌کنم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی.