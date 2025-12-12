خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان:

اعتماد مشترک تضمین‌کننده صلح و ثبات میان ملت‌ها خواهد بود

اعتماد مشترک تضمین‌کننده صلح و ثبات میان ملت‌ها خواهد بود
کد خبر : 1726337
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در دیدار با همتای ترکمنستانی خود، با اشاره به سابقه دیرینه روابط و پیوندهای عمیق میان دو کشور گفت: کشورهای ما همسایگانی با تاریخ طولانی ارتباطات هستند و این همسایگی، مطابق با نگاه رهبران دو کشور، بر پایه برابری، دوستی، صلح و امنیت معنا پیدا می‌کند. چنین نگاهی ایجاب می‌کند که میان ما ارتباطی ویژه و مبتنی بر اعتماد متقابل برقرار باشد تا بتوانیم روابط صمیمانه، صلح‌آمیز و پایدار را به‌صورت عملیاتی تقویت کنیم.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در دیدار با سردار بردی‌محمداف رئیس‌جمهور ترکمنستان، با اشاره به سابقه دیرینه روابط و پیوندهای عمیق میان دو کشور گفت: کشورهای ما همسایگانی با تاریخ طولانی ارتباطات هستند و این همسایگی، مطابق با نگاه رهبران دو کشور، بر پایه برابری، دوستی، صلح و امنیت معنا پیدا می‌کند. چنین نگاهی ایجاب می‌کند که میان ما ارتباطی ویژه و مبتنی بر اعتماد متقابل برقرار باشد تا بتوانیم روابط صمیمانه، صلح‌آمیز و پایدار را به‌صورت عملیاتی تقویت کنیم. این اعتماد مشترک است که تضمین‌کننده صلح و ثبات میان دو ملت خواهد بود. 

رئیس‌جمهور کشورمان با تأکید بر ضرورت اجرای توافقات گذشته افزود: توافقات مهمی در حوزه گاز، حمل‌ونقل، کریدورها و همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور صورت گرفته است. با وجود این، هنوز در برخی بخش‌ها با موانع و مشکلاتی مواجه هستیم که رفع آن‌ها نیازمند دستور و پیگیری جناب‌عالی است تا این توافقات به‌طور کامل عملیاتی و منافع مشترک دو ملت تأمین شود. 

رئیس‌جمهور ترکمنستان نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس‌جمهور ایران، بر روابط گرم و رو به گسترش میان دو کشور تأکید کرد و گفت: ما در روابط با جمهوری اسلامی ایران شاهد گسترش قابل توجه همکاری‌ها بوده‌ایم. ابتکار ترکمنستان برای برگزاری اجلاس صلح نیز با پیام دوستی و همگرایی، توانست مجموعه‌ای از روسای جمهور، نخست‌وزیران و سیاستمداران کشورهای عضو سازمان ملل را گردهم آورد و نشان دهد که نگاه ما بر پایه صلح و امنیت است. 

سردار بردی‌محمداف با اشاره به اشتراکات عمیق میان دو کشور افزود: میان ما سابقه‌ای دیرین در حوزه‌های فرهنگی و تمدنی وجود دارد و ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌ها بسیار گسترده است. در مسائل مرتبط با جهان اسلام نیز گفت‌وگو و همکاری باید در سطحی بلند و هدفمند دنبال شود. ایران با سرعت در حال پیشرفت است و ما علاقه‌مندیم در حوزه‌های مختلف تجربیات یکدیگر را تبادل کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری