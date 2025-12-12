پزشکیان در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان:
اعتماد مشترک تضمینکننده صلح و ثبات میان ملتها خواهد بود
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در دیدار با سردار بردیمحمداف رئیسجمهور ترکمنستان، با اشاره به سابقه دیرینه روابط و پیوندهای عمیق میان دو کشور گفت: کشورهای ما همسایگانی با تاریخ طولانی ارتباطات هستند و این همسایگی، مطابق با نگاه رهبران دو کشور، بر پایه برابری، دوستی، صلح و امنیت معنا پیدا میکند. چنین نگاهی ایجاب میکند که میان ما ارتباطی ویژه و مبتنی بر اعتماد متقابل برقرار باشد تا بتوانیم روابط صمیمانه، صلحآمیز و پایدار را بهصورت عملیاتی تقویت کنیم. این اعتماد مشترک است که تضمینکننده صلح و ثبات میان دو ملت خواهد بود.
رئیسجمهور کشورمان با تأکید بر ضرورت اجرای توافقات گذشته افزود: توافقات مهمی در حوزه گاز، حملونقل، کریدورها و همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور صورت گرفته است. با وجود این، هنوز در برخی بخشها با موانع و مشکلاتی مواجه هستیم که رفع آنها نیازمند دستور و پیگیری جنابعالی است تا این توافقات بهطور کامل عملیاتی و منافع مشترک دو ملت تأمین شود.
رئیسجمهور ترکمنستان نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیسجمهور ایران، بر روابط گرم و رو به گسترش میان دو کشور تأکید کرد و گفت: ما در روابط با جمهوری اسلامی ایران شاهد گسترش قابل توجه همکاریها بودهایم. ابتکار ترکمنستان برای برگزاری اجلاس صلح نیز با پیام دوستی و همگرایی، توانست مجموعهای از روسای جمهور، نخستوزیران و سیاستمداران کشورهای عضو سازمان ملل را گردهم آورد و نشان دهد که نگاه ما بر پایه صلح و امنیت است.
سردار بردیمحمداف با اشاره به اشتراکات عمیق میان دو کشور افزود: میان ما سابقهای دیرین در حوزههای فرهنگی و تمدنی وجود دارد و ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریها بسیار گسترده است. در مسائل مرتبط با جهان اسلام نیز گفتوگو و همکاری باید در سطحی بلند و هدفمند دنبال شود. ایران با سرعت در حال پیشرفت است و ما علاقهمندیم در حوزههای مختلف تجربیات یکدیگر را تبادل کنیم.