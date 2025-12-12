خبرگزاری کار ایران
عراقچی:

ایران و آذربایجان مصمم به ساخت آینده‌ای مشترک، امن و استوار بر احترام متقابل هستند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: تهران و باکو مصمم به ساخت آینده‌ای مشترک، امن و شرافتمندانه و استوار بر احترام متقابل هستند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در صفحه اینستاگرام خود گزارشی از سفر دو روزه‌اش به آذربایجان منتشر کرد. 

وزیر امور خارجه کشورمان در مورد این سفر نوشت: در جریان سفر اخیر (۱۶ و ۱۷ آذر) به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، دیدارهای مفصل و سازنده‌ای با جناب آقای الهام علی‌اف، رئیس جمهور محترم، جناب آقای جیحون بایراموف، وزیر محترم امور خارجه، جناب آقای شاهین مصطفی‌اف، معاون محترم نخست وزیر و همچنین سرکار خانم صاحبه غفاراوا، رئیس محترم مجلس ملی جمهوری آذربایجان داشتم. 

وی تاکید کرد: روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، فراتر از همسایگی جغرافیایی، تجلی‌بخش پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی است که ریشه در خویشاوندی دیرینه مردمان دو سوی ارس دارد. 

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه این روابط امروزه در همه حوزه‌ها اعم از اقتصادی و ترانزیتی، سیاسی، فرهنگی و انسانی در حال گسترش است و دو کشور مصمم هستند با تکیه بر این پشتوانه مشترک، همکاری‌های خود را به سطحی راهبردی ارتقا دهند، خاطرنشان کرد: در همه نشست‌ها بر ضرورت حفظ ثبات و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی به‌عنوان پیش‌شرط پیشرفت و رفاه همه کشورها تأکید شد و تصریح شد که هیچ طرف ثالثی نباید بتواند بر روابط سازنده میان دو کشور تأثیر منفی داشته باشد. 

وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد: تهران و باکو مصمم به ساخت آینده‌ای مشترک، امن و شرافتمندانه و استوار بر احترام متقابل هستند.

 

