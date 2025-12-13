حجت الاسلام احمد عابدی رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،‌ درباره میزان شکایات مطرح شده در دیوان در خصوص اصلاح عنوان شغلی گفت: اصلاح عنوان شغلی یکی از موضوعاتی است که دائماً بوده، هست و خواهد بود. خیلی وقت‌ها فرد در یک قسمت کار می‌کرده و خودش نمی‌دانسته که آن شغل، مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان سابقه بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور معمولاً یک و نیم برابر محاسبه می‌شود، ادامه داد: علی‌القاعده مواردی وجود دارد که کارفرما قبول می‌کند و حاضر است مابه التفاوت را پرداخت کند، اداره کار هم حکم می‌دهد و رأی وحدت رویه هم داریم که تأمین اجتماعی نمی‌تواند نپذیرد. یعنی مکلف است که بپذیرد. یعنی در این زمینه رای وحدت رویه صادر شده است که سازمان تامین اجتماعی مکلف به تمکین است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: البته یک رای وحدت رویه دیگری هم در این زمینه صادر شده است که براساس این رای سازمان تأمین اجتماعی هم می‌تواند اعتراض کند، چراکه تأمین اجتماعی مدعی است که در برخی از این موارد فرد می‌تواند با کارفرما توافق کند. یعنی ممکن است کارگر با کارفرما تبانی کند که در این زمینه مابه التفاوت را پرداخت کند و جریمه را پرداخت کند و صرفا کارفرما بپذیرد که شغل این فرد از مشاغل سخت و زیان آور بوده است.

حجت الاسلام عابدی گفت: بار مالی این موضوع بر دوش تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که تمام مزایا و حقوق این افراد را در آینده براساس قانون مشاغل سخت و زیان آور پرداخت کند. از همین رو در این زمینه رای وحدت رویه صادر شد که با توجه به اینکه بار آن بر دوش سازمان تامین اجتماعی است، می‌تواند در این زمینه اعتراض و شکایت کند.

وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی درخصوص رای وحدت رویه‌ای که این سازمان را مکلف به پذیرش می‌کند درخواست ماده ۹۱ کرده است که این موضوع در حال رسیدگی است.

