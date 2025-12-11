پاسخ عراقچی به همتای لبنانی؛ ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به پیام اخیر وزیر خارجه لبنان نوشت:«از دعوت محبت‌آمیز آقای یوسف رجی سپاسگزارم. در عین حال تصمیم او برای عدم استقبال از دعوت متقابل ایران در پاسخ به مهمان‌نوازی گرم ایشان در سفر گذشته اینجانب به لبنان، مایه شگفتی است.»