آغاز تحقیقات در مورد جدیدترین پرونده مبارزه با فساد از سوی قوه قضاییه صدای مفسدین را درآورد

به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، این گزارش حاکی است بلافاصله پس از آغاز تحقیقات مقدماتی در مورد این پرونده که البته طبق قانون و به سبب احتمال آسیب رساندن به روند بررسی و رسیدگی، محرمانه و غیر قابل انتشار است گروه‌هایی از مفسدین که زیر ضرب رفته‌اند در تلاش برای انحراف در روند رسیدگی و ضربه به روند تحقیقات، دستپاچه شروع به خبرسازی کور علیه تعدادی از کارگزاران خدوم دستگاه قضایی (به طور مثال مدیران و مسئولان دادگستری که خود نقش موثری در پیگیری این پرونده و مبارزه با فساد دارند) و برخی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کرده‌اند تا شاید پرونده به نتیجه نرسد یا روند رسیدگی منحرف شود در همین حین عده‌ای نیز ندانسته به همین خط در صفحات شخصی خود دامن میزنند.

