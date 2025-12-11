خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به مناسبت روز مادر

پزشکیان: روز همه زنانی که با عشق و استقامت، ایران را مهربان‌تر می‌کنند مبارک

پزشکیان: روز همه زنانی که با عشق و استقامت، ایران را مهربان‌تر می‌کنند مبارک
کد خبر : 1726297
لینک کوتاه کپی شد.

مسعود پزشکیان در پیامی روز مادر را به همه زنان کشور که با عشق و استقامت، ایران را مهربان‌تر می‌کنند تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، پیام تبریک مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به مناسبت روز مادر در شبکه اجتماعی ایکس به شرح زیر است:

«یاد مادر و همسرم همیشه با من است؛ دو زنی که زودتر از آنچه که باید مرا ترک کردند اما یادشان قوت قلب من و دخترم و پسرانم است. 

روز مادر را به همه زنان کشورم که با عشق و استقامت، ایران را مهربان‌تر می‌کنند تبریک می‌گویم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری