«یاد مادر و همسرم همیشه با من است؛ دو زنی که زودتر از آنچه که باید مرا ترک کردند اما یادشان قوت قلب من و دخترم و پسرانم است.

روز مادر را به همه زنان کشورم که با عشق و استقامت، ایران را مهربان‌تر می‌کنند تبریک می‌گویم.»