به مناسبت روز مادر
پزشکیان: روز همه زنانی که با عشق و استقامت، ایران را مهربانتر میکنند مبارک
مسعود پزشکیان در پیامی روز مادر را به همه زنان کشور که با عشق و استقامت، ایران را مهربانتر میکنند تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، پیام تبریک مسعود پزشکیان رئیسجمهور به مناسبت روز مادر در شبکه اجتماعی ایکس به شرح زیر است:
«یاد مادر و همسرم همیشه با من است؛ دو زنی که زودتر از آنچه که باید مرا ترک کردند اما یادشان قوت قلب من و دخترم و پسرانم است.
روز مادر را به همه زنان کشورم که با عشق و استقامت، ایران را مهربانتر میکنند تبریک میگویم.»