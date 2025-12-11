خانه



دولت ۲۰ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۰:۰۷

به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس صلح و اعتماد؛

رئیس‌جمهور پزشکیان وارد ترکمنستان شد

رئیس‌جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد، دقایقی قبل با استقبال معاون رئیس کابینه وزرا در امور اقتصادی ترکمنستان وارد عشق آباد پایتخت این کشور شد.