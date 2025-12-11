خبرگزاری کار ایران
به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس صلح و اعتماد؛

رئیس‌جمهور پزشکیان وارد ترکمنستان شد

رئیس‌جمهور پزشکیان وارد ترکمنستان شد
رئیس‌جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد، دقایقی قبل با استقبال معاون رئیس کابینه وزرا در امور اقتصادی ترکمنستان وارد عشق آباد پایتخت این کشور شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد، با رئیس جمهور ترکمنستان و برخی سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نیز دیدار و گفت‌وگوی دوجانبه خواهد داشت.

