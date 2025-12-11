به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، در آخرین بخش از برنامه‌های سفر به قزاقستان، در همایش تجاری مشترک ایران و قزاقستان، با قدردانی از میزبانی دولت و ملت این کشور، بر اهمیت سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران و تقویت همگرایی با کشورهای منطقه تأکید کرد و قزاقستان را شریکی راهبردی برای ایران دانست.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تهران محدودیتی برای توسعه روابط با قزاقستان ندارد، گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان ریشه در تاریخ مشترک، فرهنگ دیرینه و احترام متقابل دو ملت دارد. این دیدار نه تنها نماد دوستی دیرینه میان ملت‌های ایران و قزاقستان، بلکه گامی ارزشمند در مسیر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور محسوب می‌شود.

پزشکیان افزود: روابط دو کشور بر پایه اعتماد و احترام متقابل و پیوندهای فرهنگی و تاریخی عمیق استوار است. از مسیر جاده ابریشم تا تعاملات امروز، دو ملت همیشه در پی پیوند تمدن‌ها و توسعه تجارت بوده‌اند و اکنون زمان آن فرا رسیده است که این روابط تاریخی را به سطحی نوین از همکاری‌های اقتصادی راهبردی ارتقا دهیم.

رئیس‌جمهور با مرور گام‌های اخیر دو کشور در توسعه همکاری‌ها تصریح کرد: در سال‌های اخیر دولت‌های دو کشور، گام‌های مهمی برای تقویت همکاری‌ها برداشته‌اند. امضای موافقت‌نامه‌های حمل و نقل، تسهیل روادید برای بازرگانان و توسعه همکاری‌های تجاری و گمرکی از جمله دستاوردهایی است که زمینه‌ساز جهش در روابط اقتصادی خواهد بود. در سفر اخیر ما نیز اسناد مهمی در حوزه‌های مختلف به امضا رسیده که می‌تواند کمک مؤثری برای بخش خصوصی باشد.

پزشکیان با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی گفت: در سند این نشست، موضوعات متعددی توافق شده و بخش‌های دولتی باید تلاش کنند مصوبات آن به‌طور کامل اجرا شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه سطح فعلی تجارت دو کشور متناسب با ظرفیت‌های گسترده دو طرف نیست، اظهار داشت: اگر چه اراده رهبران دو کشور بر توسعه روابط است، اما حجم تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۴ تنها به ۳۴۰ میلیون دلار رسیده که متناسب با ظرفیت‌های دو کشور نیست.

پزشکیان به «نقشه راه ارتقای حجم تجارت به ۳ میلیارد دلار» اشاره کرد و گفت: ضروری است که بخش‌های خصوصی و دولتی تمامی توان خود را برای رفع موانع و تحقق این هدف به کار گیرند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه ویژه ایران و قزاقستان در شبکه ترانزیتی منطقه، حمل‌ونقل را «موتور محرک توسعه اقتصادی دو کشور» توصیف کرد و افزود: ایران به عنوان دروازه جنوب به خلیج فارس و اقیانوس هند و قزاقستان به عنوان دروازه آسیای مرکزی به شمال و شرق می‌توانند با ایجاد کریدور فعال حمل‌ونقل، نه تنها مبادلات دوجانبه را گسترش دهند، بلکه به پل ارتباطی شرق و غرب اوراسیا تبدیل شوند.

پزشکیان با اشاره به میراث جاده ابریشم گفت: نیاز دوجانبه ایران و قزاقستان به یکدیگر، نتیجه تحولات دنیای امروز نیست، بلکه استمرار همان مسیر تاریخی است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ظرفیت‌های وسیع همکاری در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، صنعت، فناوری‌های نو، گردشگری و خدمات فنی و مهندسی را برشمرد و اعلام کرد: شرکت‌های بزرگ و مبتکر ایرانی آمادگی کامل دارند تا در پروژه‌های مشترک با طرف قزاقستانی همکاری کنند. این شرکت‌ها در فضایی پر از محدودیت و با موانع متعدد رشد کرده‌اند و امروز با تجربه‌ای گران‌بها قادر به اجرای پروژه‌های بزرگ هستند.

پزشکیان گفت: اقتصاد امروز جهان بر پایه اعتماد، شفافیت و پیوند منطقه‌ای شکل گرفته است. می‌خواهیم میان بخش‌های خصوصی دو کشور شبکه‌ای پایدار از همکاری و سرمایه‌گذاری متقابل ایجاد کنیم. دولت جمهوری اسلامی ایران از هر طرح مشترکی که به افزایش رفاه مردم دو کشور منجر شود حمایت می‌کند.

رئیس‌جمهور از حضور سرمایه‌گذاران دو کشور در پروژه‌های مشترک استقبال کرد و افزود: دولت ایران حمایت کامل خود را از فعالیت‌های قانونی و شفاف اقتصادی اعلام می‌دارد و آماده است تا موانع اداری و بانکی را با همکاری دوستان قزاق برطرف کند.

پزشکیان تشکیل کنسرسیوم کشتیرانی مشترک ایران و قزاقستان در دریای خزر، احداث سیلوها، انبارها و مرکز توزیع نهاده‌های کشاورزی در بندر آکتائو، تأسیس کارخانه مشترک صنایع غذایی و بسته‌بندی در قزاقستان، ایجاد پارک صادرات مصالح ساختمانی ایران در آلماتی، توسعه همکاری‌ها در فرآوری مواد معدنی و صادرات منطقه‌ای را طرح‌های قابل اجرا میان فعالان اقتصادی دو کشور برشمرد.

رئیس‌جمهور همچنین از ایجاد شورای مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، توسعه خطوط پروازی مستقیم، تسهیل صدور روادید تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های دائمی کالاهای دو کشور استقبال کرد.

پزشکیان ابراز امیدواری کرد که نتایج این همایش به «انعقاد تفاهم‌نامه‌های عملی، تشکیل شرکت‌های مشترک و افزایش محسوس حجم مبادلات تجاری» منجر شود و افزود: باید با اراده و برنامه‌ریزی، تجارت دوجانبه را به سطحی متناسب با ظرفیت‌های واقعی دو کشور برسانیم.

