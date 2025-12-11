هدایت یک کشتی خصوصی به سمت ایران با حکم قضایی

به گزارش ایلنا، یک کشتی خصوصی که به مقصد ایران حرکت می‌کرد و بدلیل اختلاف بین صاحبان بار و اجاره کننده کشتی از ورود به کشور و تخلیه بار امتناع می‌ورزید، با شکایت شاکیان و حکم مقام قضایی به نفع صاحبان بار، صبح امروز توقیف و جهت تخلیه بار به سمت ایران هدایت شد.

این کشتی حامل محموله تجاری ساختمانی است.

