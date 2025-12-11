خبرگزاری کار ایران
آسیابی خبر داد:

گلی کوهکن پس از بخشش اولیای‌دم از زندان آزاد شد

گلی کوهکن پس از بخشش اولیای‌دم از زندان آزاد شد
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پس از گذشت خانواده مقتول، با حکم دادگاه کیفری یک گرگان گلی کوهکن امروز از زندان آزاد شد.

به گزارش ایلنا، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: گلی کوهکن، محکومی که چند روز پیش با گذشت اولیای دم از قصاص نجات یافته بود، امروز همزمان با روز مادر با حکم دادگاه کیفری یک گرگان از زندان آزاد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: این فرد که چند سال پیش به اتهام قتل همسرش محکوم به قصاص شده بود، ۲ روز پیش با گذشت اولیای دم و کمک خیران بخشیده شد و امروز پس از طی مراحل قانونی و گذراندن دوران قانونی حبس، آزاد شد.

 

