پزشکیان در مراسم دریافت دکترای افتخاری دانشگاه بینالمللی نظربایف:
ایران و قزاقستان نه تنها گذشتهای پرافتخار دارند، بلکه آیندهای روشن پیش روی آنهاست
رئیس جمهور در دانشگاه بینالمللی نظربایف قزاقستان گفت: اگر هزار سال پیش ابنسینا، فارابی، خوارزمی و بیرونی توانستند با علم و اندیشه خود مسیر تمدن جهان را تغییر دهند، امروز نیز فرزندان ایران و قزاقستان میتوانند در حوزه پزشکی مدرن، واکسن، سلامت دیجیتال و فناوریهای نوین همان مسیر را ادامه دهند؛ ما نه تنها گذشتهای پرافتخار داریم، بلکه آیندهای روشن پیش روی ماست.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ به وقت محلی، در ادامه برنامههای سفر به قزاقستان، در مراسم دریافت دکترای افتخاری دانشگاه بینالمللی نظربایف، طی سخنانی در جمع اساتید، پژوهشگران و دانشجویان این دانشگاه، ابراز خرسندی کرد که در مرکزی حضور یافته است که سالها یکی از برجستهترین مراکز علمی منطقه در حوزه علوم پزشکی بوده و نقشی مهم در ارتقای سلامت مردم قزاقستان و توسعه دانش پزشکی ایفا کرده است.
رئیسجمهور با اشاره به پیشینه مشترک علمی و تمدنی ایران، قزاقستان و آسیای مرکزی گفت: ما در منطقهای زندگی میکنیم که تاریخ علم و پزشکی نه تنها بخشی از هویت فرهنگی ما، بلکه پایهگذار بسیاری از دستاوردهای پزشکی جهان بوده است. تمدنی که ایران، قزاقستان و آسیای مرکزی در آن شریک هستند، در قرون طلایی تمدن اسلامی، برجستهترین دانشمندان تاریخ بشر همچون ابنسینا، زکریای رازی، ابوریحان بیرونی، خوارزمی و فارابی را به جهان تقدیم کرده است؛ بزرگانی که محصول یک جغرافیای فرهنگی مشترکاند و قزاقستان نیز به فارابی افتخار میکند.
دکتر پزشکیان با تاکید بر اینکه ایران و منطقه آسیای مرکزی بیش از هزار سال است بخشی از حافظه علمی و پزشکی جهان به شمار میآیند، یادآور شد: ابنسینا در قانون، پزشکی را نظاممند و علمی کرد و روشی دقیق برای تشخیص و درمان ارائه داد؛ روشی که بیش از ۷۰۰ سال در دانشگاههای اروپا و آسیا تدریس میشد. فارابی نیز با بنیانگذاری ساختار منطقی و روششناختی علوم، نقشی مهم در شکلگیری پزشکی اسلامی ایفا کرد و در احصاء العلوم، پزشکی را دانشی تجربی و مبتنی بر استدلال معرفی کرد؛ دیدگاههایی که بعدها در روانپزشکی و موسیقیدرمانی تأثیرگذار شد.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به چالشهای کنونی جهان در حوزه سلامت، از جمله گسترش بیماریهای غیرواگیر، تغییرات اقلیمی، تهدیدهای زیستی، بیماریهای نوپدید و ضرورت برخورداری کشورها از نظامهای سلامت تابآور، تاکید کرد که هیچ کشوری به تنهایی قادر به پاسخگویی به این نیازها نیست و همکاری علمی و تبادل تجربیات امری ضروری است.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح توانمندیهای علمی و پزشکی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دانشگاههای ایران طی دهههای اخیر در تولید علم، پژوهش و آموزش پزشکی، جایگاه درخوری کسب کردهاند. ایران از قدیمیترین مراکز تولید واکسن در جهان و یکی از تولیدکنندگان معتبر داروهای بیوتکنولوژیک در منطقه محسوب میشود، رادیوداروهای پیشرفته برای تشخیص و درمان سرطان در ایران تولید میشود و کشورمان در حوزههایی چون سلولدرمانی، پزشکی مولکولی، فناوریهای نوین درمان، سیستمهای هوشمند سلامت و کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص پیشروست. ایران همچنین از موفقترین کشورها در پیوند اعضا و جزو کشورهای پیشرو در جراحی قلب، مغز و اعصاب و جراحیهای پیچیده به شمار میرود.
دکتر پزشکیان با اعلام آمادگی ایران برای گسترش همکاریهای علمی و فناورانه با دانشگاهها و مراکز پژوهشی قزاقستان افزود: امروز ایران و قزاقستان میتوانند با اتکا بر ریشههای مشترک تمدنی، همکاری گستردهای را در زمینههایی چون تولید مشترک دارو و واکسن برای بازار اوراسیا، ایجاد شبکه مشترک آزمایشگاههای منطقه، تبادل استاد، پژوهشگر و دستیار تخصصی و انجام پژوهشهای مشترک در حوزههای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر، پزشکی مولکولی و بیوتکنولوژی، سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی و مدیریت بحرانهای اپیدمی آغاز کنند.
رئیس جمهور در جمعبندی سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر هزار سال پیش ابنسینا، فارابی، خوارزمی و بیرونی توانستند با علم و اندیشه خود مسیر تمدن جهان را تغییر دهند، امروز نیز فرزندان ایران و قزاقستان میتوانند در حوزه پزشکی مدرن، واکسن، سلامت دیجیتال و فناوریهای نوین همان مسیر را ادامه دهند. ما نه تنها گذشتهای پرافتخار داریم، بلکه آیندهای روشن پیش روی ماست.