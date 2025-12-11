خبرگزاری کار ایران
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه قزاقستان

وزیر امور خارجه با همتای قزاقستانی خود دیدار و درباره مهمترین مسائل مورد علاقه گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، در جریان سفر رسمی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران به جمهوری قزاقستان، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با یرمک کوشربایف وزیر امور خارجه قزاقستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور به دعوت رسمی همتای قزاقستانی و به منظور سفر دوجانبه رسمی عصر روز گذشته با استقبال معاون نخست وزیر و معاون وزیر امور خارجه این کشور وارد آستانه شد. رئیس‌جمهور را در این سفر وزیر امور خارجه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی و هیات‌های سیاسی و اقتصادی همراهی می‌کنند.

 

