اسکندر مومنی صبح امروز در جریان سفر به استان یزد و در آیین افتتاح واحد تولیدی ریسندگی «رسن ریس آریا»، ضمن قدردانی از همت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزود: این واحد تولیدی با ظرفیت سالانه ۸ هزار تن و ایجاد اشتغال برای ۳۸۰ نفر، نمادی از ایستادگی و تلاش در عرصه اقتصادی است.

وزیر کشور با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان «سرمایه گذاری برای تولید»، تولید را دارای ثواب و اجری بسیار بالا دانست و تصریح کرد: رفع تمام چالش‌های کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در گرو حمایت از تولید داخلی است.

وی گفت: از کارآفرینان این پروژه که با وجود مشکلات، محکم ایستاده‌اند قدردانی می‌کنم. عزم دولت چهاردهم بر رفع موانع پیش‌روی چنین تولیدکنندگانی، استوار است.

رویکرد وزارت کشور در دوره جدید؛ اولویت‌ دادن به اقتصاد

دکتر مومنی با بیان اینکه وزارت کشور معمولاً با مباحث امنیتی و سیاسی شناخته می‌شد، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی وزارت کشور در این دوره، تمرکز بر حوزه اقتصادی است.

وی ادامه داد: امنیت پایدار در سایه اقتصاد پویا شکل می‌گیرد؛ لذا در نشست‌های استانداران که عموماً با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود، همواره بر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید تأکید ویژه‌ای داریم.

فرش قرمز برای تولیدکنندگان

وزیر کشور گفت: باید برای تولیدکنندگان فرش قرمز پهن کرد تا چرخ تولید و به تبع آن زندگی خانواده‌ها بچرخد.

وی افزود: حمایت از واحدهای تولیدی فعال، یکی از اولویت‌های مهم و دستور کار جدی استانداران سراسر کشور است.

مومنی یکی دیگر از سیاست‌های کلان دولت چهاردهم را تمرکززدایی از مرکز برشمرد و خاطرنشان کرد: دولت تلاش دارد تا با افزایش اختیارات استان‌ها، روند تصمیم‌گیری و حل مشکلات تولیدکنندگان را تسهیل و تسریع کند.

وزیر کشور در بخشی از سخنان خود به ارتباط شخصی و خانوادگی با صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: مرحوم پدر، ۳۰ سال در کارخانه نساجی کار کردند و از این رو قرابت زیادی با صنعت نساجی دارم و قدردان زحمات کارگران و فعالان این عرصه هستم.

