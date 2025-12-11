خبرگزاری کار ایران
آزادی ۹ نفر و اعزام به مرخصی ۳۲ نفر از بانوان زندانی ارومیه به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به بازدید از بند نسوان ارومیه گفت: با کمک خیرین، ۹ نفر از مددجویان این زندان آزاد شدند و با اعطای مرخصی پایان حبس برای ۵ نفر و اعطای مرخصی به ۲۲ نفر از زندانیان موافقت شد.

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مجیدی دادستان ارومیه با همراهی فتحی مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر و میلاد بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از بند نسوان ارومیه بازدید و با زندانیان این بند دیدار چهره به چهره کردند.

عتباتی و مجیدی در جریان این بازدید و دیدار با بیش از ۳۵ نفر از مددجویان این بند ملاقات و به درخواست‌های آنان رسیدگی و دستورات لازم را در مورد هریک صادر کردند.

این بازدید و ملاقات که به‌مناسبت میلاد با سعادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) و تکریم مقام زن و مادر و میلاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) صورت گرفت برکاتی به همراه داشت که از جمله آنها آزادی ۹ نفر با کمک خیرین، اعطای مرخصی پایان حبس برای ۵ نفر و اعطای مرخصی به ۲۲ نفر بود.

لازم به ذکر است به مناسبت این ایام ۸۴۹ نفر مددجوی مرد و ۳۲ مددجوی زن زندان‌های استان از مرخصی ویژه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بهره‌مند شدند.

 

