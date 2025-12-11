به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هم‌زمان با ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن، عضویت دختر عزیزم ثریا آقایی در کمیته بین‌المللی المپیک و بازگشت کرسی بین‌المللی ورزشی به ایران بعد از ۲۱ سال را تبریک می‌گویم. زنان ما شایسته بهترین‌ها هستند. قدردان شما هستم که مسیر پیشرفت را برای ایران هموار می‌کنید.

انتهای پیام/