پزشکیان عضویت ثریا آقایی در کمیته بینالمللی المپیک را تبریک گفت
رئیس جمهور نوشت: همزمان با ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن، عضویت دختر عزیزم ثریا آقایی در کمیته بینالمللی المپیک و بازگشت کرسی بینالمللی ورزشی به ایران بعد از ۲۱ سال را تبریک میگویم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رییسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همزمان با ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن، عضویت دختر عزیزم ثریا آقایی در کمیته بینالمللی المپیک و بازگشت کرسی بینالمللی ورزشی به ایران بعد از ۲۱ سال را تبریک میگویم. زنان ما شایسته بهترینها هستند. قدردان شما هستم که مسیر پیشرفت را برای ایران هموار میکنید.