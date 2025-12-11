خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان عضویت ثریا آقایی در کمیته بین‌المللی المپیک را تبریک گفت

پزشکیان عضویت ثریا آقایی در کمیته بین‌المللی المپیک را تبریک گفت
کد خبر : 1726151
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور نوشت: هم‌زمان با ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن، عضویت دختر عزیزم ثریا آقایی در کمیته بین‌المللی المپیک و بازگشت کرسی بین‌المللی ورزشی به ایران بعد از ۲۱ سال را تبریک می‌گویم.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هم‌زمان با ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن، عضویت دختر عزیزم ثریا آقایی در کمیته بین‌المللی المپیک و بازگشت کرسی بین‌المللی ورزشی به ایران بعد از ۲۱ سال را تبریک می‌گویم. زنان ما شایسته بهترین‌ها هستند. قدردان شما هستم که مسیر پیشرفت را برای ایران هموار می‌کنید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری