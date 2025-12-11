خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان:

کریدور قزاقستان–ترکمنستان–ایران ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی دارد

کریدور قزاقستان–ترکمنستان–ایران ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی دارد
کد خبر : 1726149
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، ایران را به‌صرفه‌ترین و کارآمدترین مسیر ترانزیتی برای قزاقستان توصیف کرد و گفت: کریدور قزاقستان–ترکمنستان–ایران ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی دارد و ارتقای آن به سود هر دو کشور خواهد بود.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، در نشست مشترک هیئت‌های عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان، با اشاره به سطح بسیار مطلوب روابط دو کشور، به‌ویژه در چارچوب‌ همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تأکید کرد: این روابط از ظرفیت چشمگیری برای توسعه، گسترش و تعمیق برخوردار است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که نقشه راه افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف ۳ میلیارد دلار تدوین شده و قابلیت تحقق دارد.

دکتر پزشکیان ضمن تبیین زمینه‌های همکاری، احداث سیلوی مشترک در بندر اکتائو و تأسیس کارخانه‌های بسته‌بندی و نگهداری مواد غذایی در قزاقستان را از محورهای مورد علاقه بخش خصوصی ایران دانست و افزود: در صورت صدور دستور برای تسهیل و تسریع روند این پروژه‌ها، گام مؤثری در تقویت همکاری‌های اقتصادی برداشته خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، ایران را به‌صرفه‌ترین و کارآمدترین مسیر ترانزیتی برای قزاقستان توصیف کرد و افزود: کریدور قزاقستان–ترکمنستان–ایران ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی دارد و ارتقای آن به سود هر دو کشور خواهد بود.

پزشکیان همچنین محدودیت‌های ناشی از ویزا‌ی ۱۴روزه برای رانندگان بخش حمل‌ونقل را یکی از موانع همکاری‌های عملیاتی دانست و اظهار امیدواری کرد که با دستور رئیس‌جمهور قزاقستان، این موضوع اصلاح شده و شرایط بهبود یابد.

رئیس جمهور واردات گوشت از قزاقستان را از دیگر محورهای بالقوه همکاری میان دو کشور دانست و افزود: این موضوع می‌تواند بستر مناسبی برای گسترش تعاملات اقتصادی دو کشور فراهم سازد.

پزشکیان در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های بانکی و پولی اظهار داشت: افزایش هماهنگی در حوزه مالی برای توسعه روابط اقتصادی حیاتی است.

رئیس‌جمهور همچنین بر اهمیت پیوندهای فرهنگی و تمدنی میان دو ملت تأکید کرد و یادآور شد که نزدیک به ۱۰ سال است که هفته فرهنگ ایران در قزاقستان برگزار نشده و احیای آن می‌تواند نقشی مؤثر در نزدیکی بیشتر دو جامعه ایفا کند.

در ادامه این نشست، رئیس‌جمهور قزاقستان نیز با ابراز تمایل جدی کشورش برای گسترش روابط همه‌جانبه با جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ایران از منظر فنی و اقتصادی، از توانمندی‌های گسترده‌ای برخوردار است و ما مشتاق همکاری با ایران در حوزه‌های گوناگون از جمله لجستیک، پزشکی و سایر عرصه‌ها هستیم.

قاسم ژومارت توکایف با اشاره به ریشه‌های مشترک تاریخی و ارزشمند میان دو ملت، بر قابلیت همکاری‌های گسترده در حوزه دریای خزر نیز تأکید کرد و افزود: ظرفیت‌های موجود در چارچوب اتاق بازرگانی اوراسیا فرصت‌های نوینی پیش روی دو کشور قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: آنچه امروز در روابط اقتصادی و همکاری‌های دوجانبه مشاهده می‌شود، بسیار کمتر از سطح انتظارات و توانمندی‌های واقعی دو کشور است.

رئیس جمهور قزاقستان همچنین با اشاره به اهمیت ژئواستراتژیک منطقه، تأکید کرد که قزاقستان، ایران، عراق، ارمنستان و ترکمنستان می‌توانند یک خط مواصلاتی مهم، حیاتی و آینده‌ساز ایجاد کنند.

توکایف در پایان، از آمادگی ایران برای واگذاری ۱۵ هکتار زمین در بندرعباس به‌منظور توسعه همکاری‌های مشترک استقبال کرد و این اقدام را گامی مؤثر در جهت تقویت روابط دانست.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری