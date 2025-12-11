پزشکیان:
کریدور قزاقستان–ترکمنستان–ایران ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه همکاریهای ترانزیتی دارد
رئیس جمهور با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در شبکه حملونقل منطقهای، ایران را بهصرفهترین و کارآمدترین مسیر ترانزیتی برای قزاقستان توصیف کرد و گفت: کریدور قزاقستان–ترکمنستان–ایران ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه همکاریهای ترانزیتی دارد و ارتقای آن به سود هر دو کشور خواهد بود.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، در نشست مشترک هیئتهای عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان، با اشاره به سطح بسیار مطلوب روابط دو کشور، بهویژه در چارچوب همکاریهای منطقهای و بینالمللی، تأکید کرد: این روابط از ظرفیت چشمگیری برای توسعه، گسترش و تعمیق برخوردار است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که نقشه راه افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف ۳ میلیارد دلار تدوین شده و قابلیت تحقق دارد.
دکتر پزشکیان ضمن تبیین زمینههای همکاری، احداث سیلوی مشترک در بندر اکتائو و تأسیس کارخانههای بستهبندی و نگهداری مواد غذایی در قزاقستان را از محورهای مورد علاقه بخش خصوصی ایران دانست و افزود: در صورت صدور دستور برای تسهیل و تسریع روند این پروژهها، گام مؤثری در تقویت همکاریهای اقتصادی برداشته خواهد شد.
پزشکیان همچنین محدودیتهای ناشی از ویزای ۱۴روزه برای رانندگان بخش حملونقل را یکی از موانع همکاریهای عملیاتی دانست و اظهار امیدواری کرد که با دستور رئیسجمهور قزاقستان، این موضوع اصلاح شده و شرایط بهبود یابد.
رئیس جمهور واردات گوشت از قزاقستان را از دیگر محورهای بالقوه همکاری میان دو کشور دانست و افزود: این موضوع میتواند بستر مناسبی برای گسترش تعاملات اقتصادی دو کشور فراهم سازد.
پزشکیان در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت همکاریهای بانکی و پولی اظهار داشت: افزایش هماهنگی در حوزه مالی برای توسعه روابط اقتصادی حیاتی است.
رئیسجمهور همچنین بر اهمیت پیوندهای فرهنگی و تمدنی میان دو ملت تأکید کرد و یادآور شد که نزدیک به ۱۰ سال است که هفته فرهنگ ایران در قزاقستان برگزار نشده و احیای آن میتواند نقشی مؤثر در نزدیکی بیشتر دو جامعه ایفا کند.
در ادامه این نشست، رئیسجمهور قزاقستان نیز با ابراز تمایل جدی کشورش برای گسترش روابط همهجانبه با جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ایران از منظر فنی و اقتصادی، از توانمندیهای گستردهای برخوردار است و ما مشتاق همکاری با ایران در حوزههای گوناگون از جمله لجستیک، پزشکی و سایر عرصهها هستیم.
قاسم ژومارت توکایف با اشاره به ریشههای مشترک تاریخی و ارزشمند میان دو ملت، بر قابلیت همکاریهای گسترده در حوزه دریای خزر نیز تأکید کرد و افزود: ظرفیتهای موجود در چارچوب اتاق بازرگانی اوراسیا فرصتهای نوینی پیش روی دو کشور قرار میدهد.
وی تصریح کرد: آنچه امروز در روابط اقتصادی و همکاریهای دوجانبه مشاهده میشود، بسیار کمتر از سطح انتظارات و توانمندیهای واقعی دو کشور است.
رئیس جمهور قزاقستان همچنین با اشاره به اهمیت ژئواستراتژیک منطقه، تأکید کرد که قزاقستان، ایران، عراق، ارمنستان و ترکمنستان میتوانند یک خط مواصلاتی مهم، حیاتی و آیندهساز ایجاد کنند.
توکایف در پایان، از آمادگی ایران برای واگذاری ۱۵ هکتار زمین در بندرعباس بهمنظور توسعه همکاریهای مشترک استقبال کرد و این اقدام را گامی مؤثر در جهت تقویت روابط دانست.