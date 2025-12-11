پزشکیان در نشست خبری مشترک با رئیسجمهور قزاقستان:
اراده سیاسی موجود در تهران و آستانه میتواند حجم تجارت میان دو کشور را ارتقا دهد
رئیسجمهور با ابراز امیدواری نسبت به دستاوردهای سفر به قزاقستان گفت: بر این باورم که نتایج این دیدار یک گام مهم و تعیینکننده در مسیر تقویت همکاریهای دوجانبه خواهد بود و اراده سیاسی موجود در تهران و آستانه میتواند حجم تجارت و سرمایهگذاری میان دو کشور را به سطح شایستهای ارتقا دهد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در نشست خبری مشترک با آقای قاسم ژومارت توکایف رئیسجمهور قزاقستان، با قدردانی از دعوت رسمی، حسن استقبال و میزبانی گرم دولت و ملت قزاقستان، به اشتراکات عمیق فرهنگی، تاریخی و دینی میان دو ملت اشاره کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان دو کشور مسلمان در یک حوزه تمدنی مشترک هستند و شخصیتهایی چون فارابی، حکیم فرزانه مشرقزمین با میراث و اندیشه ماندگار خود، همچون حلقهای مستحکم پیونددهنده فرهنگ و تمدن دو کشور و الهامبخش همکاریهای امروز محسوب میشوند.
رئیسجمهور با بیان اینکه ایران در چارچوب سیاست همسایگی اهمیت ویژهای برای منطقه آسیای مرکزی قائل است، قزاقستان را «شریک مهم ایران در منطقه و همسایه مؤثر در حوزه دریای خزر» توصیف کرد و افزود: در گفتوگوهای سازنده و مفصل با رئیسجمهور قزاقستان، طیف گستردهای از موضوعات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و ارادهای مشترک و قوی برای ارتقای سطح روابط در تمامی حوزهها وجود دارد.
پزشکیان با اشاره به محورهای مذاکرات، اعلام کرد که راههای توسعه روابط میان دو کشور در حوزههای کشاورزی، صنعتی، معدنی، حملونقل، ترانزیت، علمی، فرهنگی، قضایی و فناوریهای نوین بررسی شده و چندین سند همکاری بسیار خوب در این زمینهها به امضا رسیده است که افق روشنی برای آینده روابط تهران–آستانه ترسیم میکند.
رئیس جمهور افزود: دو طرف بر فعالسازی ظرفیتهای موجود، رفع موانع همکاریهای اقتصادی و تقویت نقش کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی تأکید کردند. همچنین درباره تکمیل راهگذرهای شرقی–غربی و شمالی–جنوبی و ارتقای جایگاه دو کشور در شبکه ترانزیتی منطقه، گفتوگوهای مفید و سازندهای انجام شد.
پزشکیان با اشاره به دیدگاههای مشترک ایران و قزاقستان در بسیاری از مسائل منطقهای و بینالمللی گفت: دو کشور بر محکومیت توسل به زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، تقویت نقش سازمان ملل، ضرورت حل اختلافات از طریق گفتوگو و روشهای مسالمتآمیز و نیز حق مسلم کشورها در استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای اتفاقنظر دارند.
رئیسجمهور با تأکید بر نقش بخش خصوصی اظهار داشت که با توجه به علاقهمندی فعالان اقتصادی دو کشور، در این گفتوگوها بر ضرورت رفع موانع و تسهیل فعالیت آنان تأکید شده تا حجم تجارت میان دو کشور افزایش یابد.
پزشکیان تأکید کرد: در حوزه فرهنگ و ارتباطات مردمی نیز با توجه به عمق پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان، دو طرف توافق کردند تا برنامههای فرهنگی، دانشگاهی و گردشگری بیش از گذشته فعال و تقویت شود.
دکتر پزشکیان تاکید کرد: امیدواریم همه این دیدارها نشستها و تصمیمات به سرعت عملیاتی شود، ما از جانب خود این قول را میدهیم و به آنچه گفتهایم عمل کنیم و عمل خواهیم کرد.