به گزارش ایلنا، در ادامه برنامه‌های سفر دکتر مسعود پزشکیان به قزاقستان، مقامات عالی‌رتبه در حضور روسای جمهور دو کشور، ۱۴ سند و تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌های حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک، مبادلات فرهنگی، معاضدت حقوقی، بهداشت و درمان، تعاملات دیپلماتیک و رسانه‌ای امضا کردند که ۸ سند آن بین دو طرف مبادله شد.

همچنین رئیس جمهور کشورمان و رئیس جمهور قزاقستان بیانیه مشترک میان دو کشور را به امضا رساندند.

