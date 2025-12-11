در حضور روسای جمهور صورت گرفت؛
امضای ۱۴ و تبادل ۸ سند و تفاهمنامه همکاری دوجانبه میان ایران و قزاقستان
مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان در راستای ارتقای سطح روابط، ۱۴ سند و تفاهمنامه همکاری دوجانبه امضا کردند که ۸ سند آن بین دو طرف مبادله شد.
به گزارش ایلنا، در ادامه برنامههای سفر دکتر مسعود پزشکیان به قزاقستان، مقامات عالیرتبه در حضور روسای جمهور دو کشور، ۱۴ سند و تفاهمنامه همکاری در زمینههای حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک، مبادلات فرهنگی، معاضدت حقوقی، بهداشت و درمان، تعاملات دیپلماتیک و رسانهای امضا کردند که ۸ سند آن بین دو طرف مبادله شد.
همچنین رئیس جمهور کشورمان و رئیس جمهور قزاقستان بیانیه مشترک میان دو کشور را به امضا رساندند.