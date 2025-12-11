خبرگزاری کار ایران
English العربیه
رونمایی از جدیدترین سامانه‌های پلاسماتراپی در دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران

جدیدترین سامانه‌های پلاسماتراپی با کاربردهای پزشکی در دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، در نخستین روز برگزاری دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران از جدیدترین سامانه‌های پلاسماتراپی با کاربردهای پزشکی با حضور محمد اسلامی معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران؛ مدیران معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت بهداشت؛ مهدیه بختیاری مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان فناوری پلاسما در بیمارستان قلب شهید رجایی، هتل قلب رونمایی شد.

دستگاه خط تولید کوچک مقیاس محیط‌های فعال پلاسمایی از جمله این سامانه‌هاست که امکان سنتز داروهای پلاسمایی و مطالعات بالینی را فراهم می‌کند. یکی از نتایج درخشانی که در این حوزه کسب شده تاثیر داروهای سنتز شده پلاسمایی بر روی بیماران مبتلا به «ماستیت گرانولو ماتوز» است.

دستگاه دیگری که در دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران از آن رونمایی شد؛ نسل جدید جت پلاسماهای زخم بود. در این دستگاه‌های جدید که بر اساس الگوریتم AI طراحی شده‌اند، اطلاعات و روند درمان برای بیماران مختلف، شخصی‌سازی می‌شوند. بر این اساس امکان استفاده راحت و گسترده‌تری در کلینیک‌ها فراهم شده است.

گفتنی است با تولید جدیدترین سامانه‌های پلاسماتراپی، هزینه درمان به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.

لازم به ذکر است دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران ۲۰ و ۲۱ آذرماه در بیمارستان شهید رجایی، هتل قلب برگزار می‌شود.

 

ثبت نام آلپاری