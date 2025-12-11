سرتیپ دادرس:
جنگ تلخ بود، اما «نیازهای دفاعی» آینده ایران را شناختهایم
جانشین فرمانده کل ارتش گفت: شرارتهای اخیر دشمن شاید برایمان تلخ بود، اما ما را با نیازهای آینده آشنا کرد و همین هوش و خلاقیت ایرانیهاست که میتواند نیازهایمان را برطرف کند.
به گزارش ایلنا،امیر سرتیپ محمدحسین دادرس در حاشیه دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوظهور حوزه دفاعی همچنین گفت که «نیروهای مسلح با خلاقیت و دقت نیازهایشان را برطرف میکنند.»
او تأکید کرد این خلاقیت و دقت را بر اساس آنچه «فرمانده کل قوا» از ما انتظار داشته، به کار گرفتهایم.
جانشین فرمانده کل ارتش گفت: توصیه نمیکنم بخشی از آن نیازهایمان را که اثرگذار است، در قاب دوربینها بیاید. اما همینها نشان میدهد اگر نیازمندی داشتیم، بر اساس مبانی دینی خودمان، زود به آن دسترسی پیدا کردیم.
امیر سرتیپ دادرس گفت: معتقدیم لبه دانش است که میتواند یک طرف را در تقابل و جنگها موفق کند؛ دانش آگاهی از توانمندیهای دشمن، تهدیدات موجود و منظم کردن توانایی خودی برای رفع آن تهدید. ما به اینها رسیدیم.
جانشین فرمانده کل ارتش با بیان اینکه نیروهای مسلح «اخلاقمحوری» را در دستور کارشان دارند، تأکید کرد: «ایران هیچگاه سراغ سلاحی نرفته که سعادت بشری را تهدید کند و رهبر انقلاب هم درباره ساخت سلاحهای کشتار جمعی حکم دینی دارند.»