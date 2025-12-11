خبرگزاری کار ایران
سرتیپ‌نوذری:

اقتدار نیرو‌های مسلح ایران دشمن را به آتش‌بس وادار کرد

اقتدار نیرو‌های مسلح ایران دشمن را به آتش‌بس وادار کرد
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه اقتدار نیرو‌های مسلح ایران، دشمن را به آتش‌بس وادار کرد، گفت: ما باید در مسیر شهدا گام برداریم و همواره بر قدرت کشور و نیرو‌های مسلح بیفزاییم.

به گزارش ایلنا،امیر سرتیپ «نوذر نعمتی» در گفت‌و‌گویی با اشاره به نقش مؤثر اصحاب رسانه در مقابله با جنگ نرم نظام سلطه، اظهار داشت: جنگ نرم، عرصه‌ای سنگین، حساس و تخصصی است که اصحاب رسانه در آن فعالند.

وی با اشاره به مجاهدت‌های شهدای رسانه، گفت: این عزیزان، از جمله در غزه با هنرمندی و تخصص خود، جنایات رژیم صهیونیستی را به دنیا مخابره و افکار خفته مردم جهان را بیدار کردند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: شهدای رسانه با روحیه لطیف هنری، ایثار، شجاعت و استقامت، آثاری ماندگار خلق کردند و در این مسیر به شهادت رسیدند؛ لذا می‌توانند به‌عنوان الگویی به همگان معرفی شوند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به توانمندی‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: اقتدار واقعی را نمی‌توان به راحتی اندازه گرفت. قدر و منزلت شهیدانی چون باقری، رشید و دیگر شهدای اقتدار، با هیچ معیاری قابل سنجش نیست.

امیر سرتیپ نعمتی تأکید کرد: ما باید در همان مسیری که شهدا ترسیم کرده‌اند، گام برداریم و روزبه‌روز بر قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های مسلح آن بیفزاییم. این اقتدار به‌گونه‌ای است که حتی دشمنی مانند ترامپ را به درخواست آتش‌بس وادار کرد.

 

