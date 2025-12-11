به گزارش ایلنا،امیر سرتیپ «نوذر نعمتی» در گفت‌و‌گویی با اشاره به نقش مؤثر اصحاب رسانه در مقابله با جنگ نرم نظام سلطه، اظهار داشت: جنگ نرم، عرصه‌ای سنگین، حساس و تخصصی است که اصحاب رسانه در آن فعالند.

وی با اشاره به مجاهدت‌های شهدای رسانه، گفت: این عزیزان، از جمله در غزه با هنرمندی و تخصص خود، جنایات رژیم صهیونیستی را به دنیا مخابره و افکار خفته مردم جهان را بیدار کردند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: شهدای رسانه با روحیه لطیف هنری، ایثار، شجاعت و استقامت، آثاری ماندگار خلق کردند و در این مسیر به شهادت رسیدند؛ لذا می‌توانند به‌عنوان الگویی به همگان معرفی شوند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به توانمندی‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: اقتدار واقعی را نمی‌توان به راحتی اندازه گرفت. قدر و منزلت شهیدانی چون باقری، رشید و دیگر شهدای اقتدار، با هیچ معیاری قابل سنجش نیست.

امیر سرتیپ نعمتی تأکید کرد: ما باید در همان مسیری که شهدا ترسیم کرده‌اند، گام برداریم و روزبه‌روز بر قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های مسلح آن بیفزاییم. این اقتدار به‌گونه‌ای است که حتی دشمنی مانند ترامپ را به درخواست آتش‌بس وادار کرد.

