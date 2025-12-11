به گزارش ایلنا، دومین همایش ملی علوم و فناوری‌های نوظهور و شالوده شکن در حوزه دفاعی با رویکرد علم نافع و مرجعیت علمی، صبح امروز، با حضور امیر سرتیپ محمدحسین دادرس جانشین فرمانده کل ارتش، امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا از جمله خانواده شهید محسن فخری‌زاده در دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

علوم و فناوری‌های مواد پیشرفته، علوم و فناوری‌های کوانتومی، علوم و فناوری‌های قدرت نرم و جنگ شناختی و علوم و فناوری‌های هوافضایی پنهان کار و ماهواره‌ای، از جمله محورهای اصلی این همایش به شمار می‌رود.

در این همایش همچنین از خانواده شهید محسن فخری‌زاده تقدیر و تجلیل به عمل آمد و از کتاب‌های منتشر شده توسط پژوهشگران رونمایی شد.

انتهای پیام/