با حضور امیر دریادار سیاری؛
اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری زوجهای جوان ارتش برگزار شد
مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری زوجهای جوان ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون هماهنگ کننده ارتش در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش ایلنا،پنجمین جشنواره سراسری زوجهای جوان ارتش با حضور امیردریادارحبیبالله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش، حجتالاسلام والمسلمین احمد جلیلی صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، روسای ادارت عقیدتی سیاسی نیروهای چهارگانه و ستاد آجا و جمعی از فرماندهان و مسئولان در سالن همایش قدس حرم مطهر رضوی(ع) در مشهد مقدس برگزار شد.