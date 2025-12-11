به گزارش ایلنا،پنجمین جشنواره سراسری زوج‌های جوان ارتش با حضور امیردریادارحبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد جلیلی صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، روسای ادارت عقیدتی سیاسی نیروهای چهارگانه و ستاد آجا و جمعی از فرماندهان و مسئولان در سالن همایش قدس حرم مطهر رضوی(ع) در مشهد مقدس برگزار شد.

