خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در دیدار دوجانبه با رئیس‌جمهور قزاقستان:

نقشه راه روابط تجاری تهران - آستانه برای ارتقای سطح تجارت آماده اجراست

نقشه راه روابط تجاری تهران - آستانه برای ارتقای سطح تجارت آماده اجراست
کد خبر : 1726100
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به رشد ۴۰ درصدی تجارت ایران و قزاقستان گفت: هر چند شاهد افزایش مبادلات تجاری بوده‌ایم، اما ظرفیت بسیار بالاتری برای گسترش همکاری‌های اقتصادی وجود دارد. نقشه راه روابط تجاری دو کشور برای ارتقای سطح تجارت تا سقف سه میلیارد دلار تهیه شده و آماده اجراست و امیدواریم دو طرف از ظرفیت‌های بخش خصوصی بیش از پیش بهره‌مند شوند.

به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در دیدار دوجانبه با قاسم‌ ژومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان، با قدردانی از مهمان‌نوازی وی، به اشتراکات عمیق فرهنگی میان ملت‌های ایران و قزاقستان اشاره کرد و گفت: این پیوندها یادگار قرن‌ها تعامل در مسیر تاریخی جاده ابریشم بوده و همین پیشینه مشترک، بسترساز توسعه و تعمیق روابط دو کشور است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه از بدو استقلال قزاقستان، همواره روابط دوستانه‌ای میان دو طرف برقرار بوده است، افزود: روابط با همسایگان برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت مضاعف برخوردار است. رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر تقویت ارتباط برادرانه با کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای مسلمان تأکید داشته‌اند.

پزشکیان تعاملات تهران و آستانه را در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی دارای نزدیکی و همگرایی دانست و تصریح کرد: دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همکاری‌های خوبی داشته‌اند و به توافقات ارزنده‌ای نیز دست یافته‌اند.

رئیس‌جمهور با اشاره به همکاری‌های فعال دو کشور در سازمان‌های بین‌المللی و نیز در چارچوب‌های چندجانبه تصریح کرد: در سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اسلامی و همچنین حوزه خزر، روابطی پایدار و تنگاتنگ میان دو کشور برقرار بوده و ضروری است با تداوم این مسیر، تمرکز بیشتری بر تقویت و تعمیق همکاری‌ها داشته باشیم.

پزشکیان در ادامه با اشاره به شرایط حساس منطقه و عرصه بین‌المللی اظهار داشت: منطقه ما در موقعیتی پیچیده قرار دارد و متأسفانه شاهد یکجانبه‌گرایی در روابط بین‌الملل هستیم؛ آمریکا و برخی کشورهای غربی هویت و استقلال کشورهای مستقل را هدف قرار داده‌اند. در چنین شرایطی ضرورت دارد روابط دوجانبه با جدیت و حساسیت بیشتری توسعه یابد.

رئیس‌جمهور با اشاره به رشد ۴۰ درصدی تجارت دو کشور گفت: هر چند شاهد افزایش مبادلات تجاری بوده‌ایم، اما ظرفیت بسیار بالاتری برای گسترش همکاری‌های اقتصادی وجود دارد. نقشه راه روابط تجاری دو کشور برای ارتقای سطح تجارت تا سقف سه میلیارد دلار تهیه شده و آماده اجراست. امیدواریم دو طرف از ظرفیت‌های بخش خصوصی بیش از پیش بهره‌مند شوند.

پزشکیان همچنین حل مشکلات ارتباطات بانکی را از ضرورت‌های توسعه مناسبات دانست و تأکید کرد: اجرای کامل موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زمینه‌ساز گسترش بیش از پیش روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و قزاقستان خواهد بود. مناسب است همه دستگاه‌های مرتبط نسبت به اجرای کامل مفاد این توافق، همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری