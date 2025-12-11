به گزارش ایلنا، بیانیه دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران در آیین افتتاحیه این رویداد علمی در حضور محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان، مدیران معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و جمعی از شرکت‌کنندگان در این رویداد علمی توسط مهدیه بختیاری مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان فناوری پلاسما، قرائت شد.

متن این به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که دانش، تجربه و اراده‌ی ملی در هم تنیده‌اند؛ جایی که دومین کنگره پلاسماپزشکی ایران، به همت شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری پلاسما و دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همراهی جامعه متخصصان، پژوهشگران و نسل جوان، به بستری برای تحول در نظام سلامت کشور بدل شده است.

این گردهمایی صرفاً یک رویداد علمی نیست؛ بلکه نقطه‌ عطفی راهبردی در مسیر توسعه فناوری‌های پیشرفته و دانش‌بنیان است؛ فناوری‌هایی که نقش مستقیم و انکارناپذیری در ارتقای سلامت و رفاه مردم ایران خواهند داشت. ماموریت ما، تنها معرفی توانمندی‌ها نیست؛ ما به دنبال مهندسی یک تحول بنیادین در درمان‌های نوین هستیم.

کنگره امسال با تمرکز بر تازه‌ترین دستاوردها و مسیرهای پژوهشی در پلاسماپزشکی، فضایی پویا برای تبادل دانش و شکل‌گیری نوآوری‌های مشترک فراهم کرده است. ما امروز نه‌تنها به بررسی روش‌های نوین درمان زخم‌های مزمن، عفونت‌های مقاوم و چالش‌های حوزه سرطان می‌پردازیم، بلکه در تلاشیم مسیر پروتکل‌های استاندارد نسل بعدی درمان‌ها را ترسیم کنیم.

دستاوردهای بومی ایران- از توسعه سامانه‌های پیشرفته پلاسما، کسب گواهینامه‌های معتبر ملی و بین‌المللی، تا راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی در نقاط مختلف کشور- نشان‌دهنده توان ملی و عزم جمعی برای تثبیت جایگاه ایران به عنوان پیشگام منطقه‌ای این فناوری نوظهور است.

برای تداوم و تعمیق این مسیر، همکاری‌های گسترده و مسئولانه ضروری است. از این رو، از همه نهادهای علمی، تحقیقاتی، اجرایی و صنعتی دعوت می‌کنیم در محورهای زیر همراه این حرکت ملی باشند:

۱. شتاب‌بخشی به فرایندهای استانداردسازی و تدوین پروتکل‌های درمانی روشن و قابل اتکا؛

۲. تامین منابع و حمایت از زنجیره کامل «پژوهش تا تجاری‌سازی»

۳. ایجاد سازوکاری پایدار برای تدوین و ابلاغ تعرفه‌های عادلانه خدمات پلاسماپزشکی.

حضور و پشتیبانی سازمان انرژی اتمی ایران و صنعت هسته‌ای کشور - به‌عنوان نماد پیشرفت علمی و فناورانه ایران- اطمینان‌بخش استمرار و جهش این حوزه در سطح ملی و بین‌المللی است.

این کنگره نقطه پایان نیست؛ آغاز فصلی نو و گشایش مسیری تازه برای همکاری‌های بین‌رشته‌ای است. ما آینده سلامت را نه نظاره‌گر، بلکه سازنده خواهیم بود.

به افق روشن پلاسماپزشکی خوش آمدید.

این راه «برای ایران» و «برای آیندگان» ادامه دارد

