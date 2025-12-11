خبرگزاری کار ایران
با حضور اسلامی در بیمارستان شهید رجایی انجام شد؛ 

آغاز به کار دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران 

کد خبر : 1726069
دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران صبح امروز (پنجشنبه، ۲۰ آذر ماه) با حضور محمد اسلامی معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی؛ مدیران معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت بهداشت؛ مهدیه بختیاری مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان فناوری پلاسما و جمعی از مدیران، محققان و پژوهشگران این حوزه در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی تهران آغاز به کار کرد.

دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران با محورهایی نظیر مطالعات پیش‌بالینی در پلاسما پزشکی، کاربردهای بالینی، تکنولوژی‌های نوین، بیومواد و مهندسی بافت، مهندسی، شبیه‌سازی و طراحی دستگاه‌ها، محیط‌های فعال پلاسمایی، ضدعفونی‌کنندگی و میکروب‌زدایی و نیز ایمنی، مقررات و استانداردها برگزار می‌شود. 

در این کنگره ۲روزه پنل‌های کاربرد پلاسما در درمان زخم، تاثیر پلاسما بر میکروارگانیسم‌ها، کاربردهای پلاسما در درمان سرطان، پلاسما زیر ذره‌بین؛ ایمنی، مقررات و استانداردها و نیز پنل مهندسی پلاسما و کاربردهای عمومی برگزار می‌شود. 

گفتنی است دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران عصر روز ۲۱آذرماه با معرفی مقالات برتر و تجلیل از برگزیدگان به پایان خواهد رسید.

انتهای پیام/
