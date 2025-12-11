خبرگزاری کار ایران
استقبال رسمی از پزشکیان در کاخ ریاست جمهوری قزاقستان

استقبال رسمی از پزشکیان در کاخ ریاست جمهوری قزاقستان
رئیس جمهور قزاقستان از رئیس جمهور کشورمان در کاخ ریاست جمهوری خود استقبال رسمی به عمل آورد.

به گزارش ایلنا،مراسم استقبال رسمی رئیس‌جمهور قزاقستان از رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز (پنجشنبه ۱۹ آذر) در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور برگزار شد. 

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان، روز گذشته تهران را به مقصد قزاقستان ترک کرد. این سفر با دعوت رسمی رئیس جمهور قزاقستان انجام شد. 

رئیس جمهور در این سفر علاوه بر بازدید و سخنرانی در دانشگاه پزشکی قزاقستان، در نشست مشترک تجار و بازرگانان دو کشور نیز شرکت خواهد کرد. 

 

