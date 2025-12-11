خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ششمین نشست کارگروه همکاری‌های استانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برگزار شد

ششمین نشست کارگروه همکاری‌های استانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برگزار شد
کد خبر : 1726030
لینک کوتاه کپی شد.

ششمین نشست کارگروه همکاری‌های استانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه درششمین نشست کارگروه همکاری‌های استانی ایران و روسیه  با اشاره به امضای موافقت‌نامه مشارکت جامع راهبردی دو کشور در دی ماه سال گذشته به عنوان گامی مهم در توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی روابط ایران و روسیه، بر جایگاه مهم همکاری‌های استانی در برنامه‌های سفارت ایران تأکید کرد.

وی از آمادگی سفارت ایران در مسکو برای پیگیری اجرای همه توافقات کارگروه خبر داد.

مهدی دوستی، رئیس طرف ایرانی کارگروه نیز، ضمن اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در گسترش روابط اقتصادی و تجاری استان‌های مرزی با کشورهای همجوار و به‌طور مشخص استان‌های شمالی ایران با استان‌ها و مناطق همتا در فدراسیون روسیه، تشکیل دبیرخانه دائم این کارگروه را برای پیگیری اجرای توافقات پیشنهاد کرد و بر لزوم اولویت‌بندی همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور تأکید کرد.

وی همچنین چالش‌های موجود در روابط پولی و بانکی، حقوقی و استانداردها را از موانع مهم توسعه‌ی همکاری‌های دو کشور برشمرد و ضمن تشریح وضعیت روابط در بخش‌هایی همچون حمل‌ونقل و کشاورزی، به سیاست ایران در گسترش همکاری‌های بلندمدت و پایدار با فدراسیون روسیه تصریح کرد.

ولادیمیر ایلیچف، میزبان نشست و رئیس طرف روسی کارگروه نیز ضمن اشاره به رشد هشت و دو دهم درصدی ارزش مبادلات تجاری دو کشور در دوره ۹ ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۵ نسبت به دوره مشابه سال گذشته، از پیشنهاد راه‌اندازی دبیرخانه دائم کارگروه استقبال کرد و اظهار داشت: حمایت از ابتکارات بین استان‌ها و مناطق ایران و روسیه، گامی اثرگذار برای اجرای سیاست‌های رهبران دو کشور خواهد بود.

در این نشست همچنین نمایندگان عالی برخی از استان‌های شمالی جمهوری اسلامی ایران و مناطق مختلف فدراسیون روسیه ضمن تشریح مزیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی استان‌های خود، راهکارهای گسترش روابط تجاری را بررسی کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری