افتتاح یک آموزشگاه دخترانه ۱۸ کلاسه در یزد با حضور مومنی

به گزارش ایلنا، اسکندر مؤمنی امروز (پنجشنبه بیستم آذر) در سفر به استان یزد و در شهر یزد، مدرسه شهید عبدالله منگلی را افتتاح کرد. این مدرسه در زمینی به مساحت ۴۴۰۰ مترمربع با زیربنای ۳۷۰۰ متر در دو طبقه با سرمایه گذاری ۶۷ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی ایجاد شده است.

اسکندر مومنی مقام عالی وزارت در این مراسم ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن و روز مادر، اظهار کرد: گزارش ساخت مدارس نهضت عدالت آموزشی در استان یزد بسیار امیدوارکننده بود.

وی اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی که توسط رئیس جمهور پایه‌گذاری و در حال پیگیری است را گام بزرگ رو به جلو برای آینده کشور خواند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: آینده هر کشوری در همین فضاهای آموزشی رقم می‌خورد و آینده روشنی در انتظار کشورمان است.

مومنی ضمن قدردانی از همه کسانی که در این حوزه تلاش می‌کند، به ظرفیت خیرین استان اشاره و ابراز امیدواری کرد که استان دارالعلم یزد با حمایت دولت در ایجاد تحول آموزشی و تهضت عدالت در این حوزه به جایگاه مطلوبی برسد و موضوعات روزمره کشور، متولیان را از اهتمام به مسائل راهبردی کشور باز ندارد.

