نشست «حضرت زهرا (س)، شخصیت فعال و اجتماعی» برگزار می‌شود
نشست «حضرت زهرا (س)، شخصیت اجتماعی» به مناسبت میلاد مبارک حضرت فاطمه و به منظور بررسی حضور و فعالیت های اجتماعی ایشان برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، نشست «حضرت زهرا (س)، شخصیت اجتماعی» به مناسبت میلاد مبارک حضرت فاطمه به منظور بررسی حضور و فعالیت های اجتماعی ایشان با سخنرانی هادی قابل، پژوهشگر مطالعات تاریخ اسلام و محمد جواد ادبی، استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه و حکمت اسلامی برگزار می شود.

این نشست روز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۵ تا ۱۷ در کانون توحید تالار فرهنگ برگزار می شود.

