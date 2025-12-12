در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
توضیح معاون سیاسی وزارت کشور درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون احزاب
معاون سیاسی وزارت کشور درباره اصلاح قانون احزاب توضیحاتی ارائه کرد و گفت: نظر همه احزاب را اخذ کردهایم و کارشناسان در حال بررسی هستند و اقدامات خوبی در حال انجام است انشاالله مراحل نهایی را طی میکند تا تبدیل به لایحه شده و به دولت تقدیم شود.
علی زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین اقدامات تقسیم کشوری گفت: در بحث تقسیمات کشوری براساس قانون فعلی روال عادی در حال طی شدن است.
وی ادامه داد: یک سری روستاها هم باید به روزرسانی شده و براساس جمعیت دارای کد شوند دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور با همکاری وزارت بهداشت در حال انجام این اقدامات است.
معاون وزیر کشور گفت: در تقسیمات کشوری یک بحث کلی درازمدت را هم دنبال میکنیم که برخی از نقایص قانون فعلی را در قانون جدید رفع کنیم که با حضور کارشناسان این بررسیها در حال انجام است و این اقدامات در دست بررسی است.
وی درباره نقاط اختلافی در بحث تقسیمات کشوری در استانها گفت: حدود ۷ هزار نقطه اختلافی در بحث تقسیمات کشوری در کشور داریم این موارد طبیعی است و در همه جای دنیا هم وجود دارد، ما هم در حال بررسی هستیم تا این موارد را رفع کنیم.
زینیوند در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره اصلاح قانون احزاب گفت: اصلاح قانون احزاب هم در دست بررسی است و نظر همه احزاب را اخذ کردهایم و کارشناسان در حال بررسی هستند و اقدامات خوبی در حال انجام است انشاالله مراحل نهایی را طی میکند تا تبدیل به لایحه شده و به دولت تقدیم شود.