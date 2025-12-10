پزشکیان:
ضروری است زینپس تمام صنایع آببر صرفاً در سواحل جنوبی توسعه پیدا کنند
رئیسجمهوری تصریح کرد: لازم است زینپس تمام صنایع آببر صرفاً در سواحل جنوبی توسعه پیدا کنند تا نیاز به طرحهای پرهزینه انتقال آب نباشد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهور پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «باران لطف خداوند است؛ با بهرهبرداری درست قدر نعمت را بدانیم.
انتقال آب دریا به فلات مرکزی اقدامی اضطراری برای آبرسانی به صنایع و حفاظت از زایندهرود بود.
اما لازم است زینپس تمام صنایع آببر صرفا در سواحل جنوبی توسعه پیدا کنند تا نیاز به طرحهای پرهزینه انتقال آب نباشد.»