به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «باران لطف خداوند است؛ با بهره‌برداری درست قدر نعمت را بدانیم.

انتقال ‎آب دریا به فلات مرکزی اقدامی اضطراری برای آب‌رسانی به صنایع و حفاظت از زاینده‌رود بود.

اما لازم است زین‌پس تمام صنایع آب‌بر صرفا در سواحل جنوبی توسعه پیدا کنند تا نیاز به طرح‌های پرهزینه انتقال آب نباشد.»

