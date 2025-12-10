به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در این نشست که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون‌های اصل ۹۰ و اقتصادی مجلس، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند.

همچنین وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از اقتصاددانان کشور نیز در جلسه حضور یافته و به ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های کارشناسی پرداختند.

در نشست فوق، ضمن بررسی ابعاد مختلف مشکلات موجود در بازار ارز، نظرات تخصصی حاضران شنیده شد و آسیب‌شناسی جامعی از وضعیت کنونی صورت گرفت.

در پایان، اعضای شورا مقرر کردند طی یک هفته آینده جمع‌بندی نهایی اقدامات، پیشنهادها و راه‌حل‌های عملیاتی ارائه شود.

خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه این نشست فوق‌العاده با اشاره به تشکیل فوری جلسه پس از دستور رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: به محض دستور ریاست قوه قضاییه، تشکیل جلسه فوق‌العاده در دستور کار قرار گرفت تا بدون هیچ‌گونه تأخیر، دیدگاه‌های کارشناسی و اطلاعات میدانی دستگاه‌ها گردآوری و بررسی شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی بازار ارز نیازمند هماهنگی حداکثری دستگاه‌های متولی است، افزود: مسائل کلان اقتصادی با اقدامات پراکنده حل نخواهد شد. امروز همه دستگاه‌ها باید بر اساس اطلاعات دقیق، تحلیل‌های مشترک و تصمیمات هم‌افزا حرکت کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه هرگونه کوتاهی در حوزه ارز بر معیشت مردم اثر می‌گذارد، تصریح کرد: طبق جمع‌بندی صورت‌گرفته، مقرر شد دستگاه‌های مسئول طی یک هفته آینده پیشنهادها، گزارش‌ها و راه‌حل‌های عملیاتی خود را برای اتخاذ تصمیمات نهایی ارائه کنند. پس از ارائه این گزارش‌ها، اقدامات اصلاحی و نظارتی به‌طور هماهنگ و مستمر دنبال خواهد شد.