اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی زندان‌های گرجستان به کشور

سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان از زمان اجرای سومین مرحله انتقال زندانیانی ایرانی محبوس در گرجستان به داخل کشور خبر داد.

به گزارش  ایلنا به گفته محمود ادیب، سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، با تلاش و پیگیری سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس، سومین مرحله انتقال زندانیان ایرانی به داخل کشور (ظرف چهار سال گذشته) روز جمعه-٢١ آذر- انجام خواهد شد.

 

تعداد چهار تن از زندانیان ایرانی محبوس در زندان‌های گرجستان با مساعدت وزارت دادگستری این کشور و هماهنگی و همکاری وزارت دادگستری کشورمان، جمعه هفته جاری منتقل خواهند شد و ادامه دوران محکومیت خود را در داخل کشور خواهند گذراند.

به گفته سفیر کشورمان، اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی با دستور نخست وزیر گرجستان و مساعدت وزارت دادگستری این کشور در شرایطی انجام می‌شود که دو کشور فاقد موافقتنامه انتقال محکومین هستند.

