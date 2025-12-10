نماینده دائم ایران در سازمان ملل:
بازگشت پایدار مهاجران افغان نیازمند سرمایهگذاری واقعی جامعه جهانی است
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد گفت: بازگشت پایدار مهاجران افغان نیازمند سرمایهگذاری واقعی جامعه جهانی است.
به گزارش ایلنا، علی بحرینی در سخنانی در یکصد و شانزدهمین نشست شورای سازمان بینالمللی مهاجرت تاکید کرد: جنگها و تشدید بیثباتی جهانی، موجهای جدیدی از آوارگی اجباری را به دنبال داشته است.
وی با اشاره به میزبانی ایران از میلیونها تبعه افغان تصریح کرد: فشار شدید بر جوامع میزبان و کمبود کمکهای بینالمللی، امکان تداوم نامحدود این وضعیت را غیرممکن کرده است.
سفیر ایران به افزایش بیکاری و فشار بر خدمات پایه در استانهای مرزی و تمرکز کمکها بر حفاظت به جای بازگشت و مدیریت مرزها اشاره کرد و گفت: ایران حق حاکمیتی خود برای بازگشت اتباع غیرمجاز را محفوظ میداند.
نماینده ایران همچنین پیشنهاد داد مقامات ارشد سازمان بینالمللی مهاجرت از مناطق مرزی ایران بازدید کنند تا برای یافتن راهکارهای مشترک واقعی عمل شود.